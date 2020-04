Stupefacente alone solare al Centro-Nord Italia, le foto

Un affascinante alone solare si è reso visibile nella tarda mattinata di oggi su parte del Centro-Nord Italia, in particolar modo fra Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, Toscana.

Numerose le foto diffuse sui social che mostrano il sole, offuscato, con attorno un grande alone più scuro. Il fenomeno risulta più o meno pronunciato a seconda delle zone.

L'alone solare, fenomeno piuttosto raro ma non del tutto inusuale, è creato dalle specifiche condizioni meteo in atto, che vedono un afflusso di aria più umida e innocua nuvolosità alta (soprattutto cirri), come si può osservare dalle immagini satellitari.



Alone solare nella zona di Alessandria.

Di cosa si tratta esattamente?

Gli aloni sono fenomeni ottici che appaiono vicini o attorno al Sole o alla Luna (a volte anche attorno ad altre forti sorgenti luminose come le luci stradali). L'alone stesso è di colore bianco intenso, con una sfumatura rossastra all'interno e violetta all'esterno; l'area di cielo interna all'alone è generalmente più scura di quella esterna. Gli aloni sono per la maggior parte causati da cristalli di ghiaccio nei freddi cirri ad altitudini di 5–10 km nella parte superiore della troposfera.

La luce viene riflessa e rifratta dai cristalli di ghiaccio e potrebbe dividersi nei colori di base a causa della dispersione ottica, similmente agli arcobaleni. I due tipi fondamentali sono l'alone di 22° e l'alone di 46°. I vari tipi di alone sono dovuti alla forma particolare e all'orientamento dei cristalli di ghiaccio costituenti la nube.

Quello dell'alone è un fenomeno simile all'arcobaleno eccetto per il fatto che viene formato dalla rifrazione della luce solare attraverso i cristalli di ghiaccio sospesi nelle nuvole al posto delle gocce di pioggia o ad altra acqua liquida sospesa nel cielo. Generalmente appaiono come sezioni di arco in confronto a cerchi completi. Le sezioni più luminose solitamente appaiono sopra, sotto e lateralmente al Sole. Gli aloni di ghiaccio provocati da cristalli di ghiaccio molto piccoli sono di un solo colore, poiché la diffrazione mescola assieme i colori.