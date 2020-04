Improvvisa moria di uccelli in Germania, strage di cinciarelle

Migliaia di uccelli sono morti nelle ultime due settimane in Germania, scatenando l'allarme tra gli esperti e i gruppi di tutela della fauna. Le prime indagini, volte a scovare la causa di questa improvvisa moria di animali, non sono affatto rassicuranti: ben 11.000 esemplari di uccelli, in gran parte cinciarelle, sono morti nella Germania occidentale a causa di una malattia respiratoria.



Tra i sintomi si osservano problemi respiratori, inappetenza e l'inerzia quando avvicinati dall'uomo. I risultati del primo test compiuto su esemplari morti hanno trovato un'infezione batterica nota come la suttonella ornithocola, nota nel Regno Unito dagli anni 90.



L'associazione tedesca ha chiesto di smettere di dare da mangiare o fornire abbeveratoi ai volatili per ridurre la trasmissione del contagio. Le cinciarelle sono molto diffuse in Germania e in Europa e trovano nei semini e nei bruchi il loro cibo ideale.