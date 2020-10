Il paradiso è a GIETHOORN: il paese senza strade, auto e inquinamento

Giethoorn in Olanda è un paese bellissimo e tranquillo, unico in quanto non troverete una sola strada in tutta la città. Invece del cemento è presente l’acqua, e le case e le strutture sono collegati da fiumi, sentieri e alcune piste ciclabili.



I visitatori sono sempre i benvenuti, e vengono incoraggiati ad affittare un “Boat Whisper“, una navetta elettrica e silenziosa che consente di esplorare questo piccolo angolo di paradiso in terra. Sono le stesse che usano i papà o le mamme per accompagnare i figli a scuola e per recarsi al lavoro o a fare la spesa.



La città venne fondata nel tredicesimo secolo dalla setta dei Flagellanti fuggiti alle persecuzioni.

In tutto il villaggio si contano più di 176 fra ponti e canali, che sono valsi alla piccola cittadina il soprannome di “Venezia dei Paesi Bassi” o “Venezia Verde“, dato l’alto numero di alberi e prati presenti in città.



Un piccolo angolo di paradiso, dove la parola inquinamento, traffico e parcheggio semplicemente non esiste. Giethoorn raggiunse la popolarità soprattutto grazie al film “Fanfare” di Bert Haanstra, nel 1958.



I luoghi da visitare sono due riserve naturali e ‘t Olde Maat Uus, una fattoria restaurata che mostra come fosse la vita nel villaggio durante il 1800, il museo De Oude Aarde, che raccoglie minerali e cristalli e il Gloria Maris, un museo di conchiglie.



Immaginatela sotto Natale con la neve...