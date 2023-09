Ultime piogge per poche regioni, davvero torna il CALDO?

Le temperature sono crollate definitivamente su tutta l'Italia dopo l'ennesima ondata di caldo di settembre e dell'estate registrata la scorsa settimana. Fortunatamente una perturbazione nord-atlantica ha spazzato via la calura nordafricana, riportando le temperature almeno attorno alle medie del periodo, e in alcuni casi anche al di sotto, soprattutto al sud. Qui, l'aria fresca insiste e sarà ancora responsabile di acquazzoni e temporali nelle prossime ore.

Tale perturbazione si dissolverà quasi totalmente entro metà settimana, lasciando spazio nuovamente all'alta pressione nordafricana. Questa ingloberà non solo l'Italia, ma gran parte dell'Europa centro-occidentale. Insomma, una situazione che tende a riproporsi in questo primo mese dell'autunno meteorologico, che con certezza si concluderà con sole e temperature superiori alle medie del periodo.

Questa marcata anomalia termica sarà evidente su gran parte del vecchio continente, come dimostrano le anomalie previste tra il 26 e il 30 settembre. L'unica area blu, che indica temperature leggermente inferiori alle medie del periodo, la troviamo solo sul basso Mediterraneo e sulle coste nordafricane, mentre gran parte dell'Europa presenterà temperature superiori alle medie tipiche di fine settembre:

Difatti, sarà proprio l'alta pressione a essere responsabile di questo nuovo aumento delle temperature, fortunatamente non eccessivo per la nostra penisola. Al Nord, infatti, ci aspettiamo temperature massime attorno ai 27-29 °C fino al termine di settembre, mentre sul resto d'Italia i valori si aggireranno attorno ai 25-26 °C. In tutto questo scenario, ovviamente, mancheranno piogge e temporali, grazie a questo vasto anticiclone che terrà lontane le perturbazioni.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Martedì 26 Settembre: persistono piogge e rovesci al sud, con clima molto fresco. Più stabile al centro e al nord.

Mercoledì 27 Settembre: sereno quasi ovunque, tranne rarissimi fenomeni su Sicilia e Calabria. Temperature in leggero aumento.

Giovedì 28 Settembre: rinforzo generale dell'alta pressione, ma con clima gradevole di giorno e molto fresco di notte.

Venerdì 29 Settembre: stabile ovunque, anticiclone in rinforzo specie al nord e lato tirrenico. Temperature in aumento specie al nord e sul lato tirrenico.

Sabato 30 Settembre: stabile su tutta Italia, anticiclone e caldo settembrino.

Domenica 1 ottobre: stabile ovunque e totale assenza di piogge. Temperature estive ma non estreme.

