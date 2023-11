Tutto pronto per una settimana fredda, con pioggia e neve!

Stiamo per addentrarci in un finale di novembre decisamente più freddo del solito, un vero e proprio anticipo dell'inverno sulla tabella di marcia. La rottura a cui sta andando incontro il vortice polare sarà fondamentale per la discesa di masse d'aria gelide verso l'Europa, in particolare su Scandinavia e Russia europea. Le temperature sono già in forte calo su tutto l'est, ma il gelo si intensificherà nettamente col passare dei giorni grazie alle bufere di neve che si abbatteranno fino in pianura su vasti territori europei.

Parte di questo freddo si muoverà in direzione dell'Italia, dove a partire da sabato darà inizio ad un periodo piuttosto freddo. Proprio tra sabato e domenica si concretizzerà la prima veloce ma incisiva passata fredda, con obiettivo dichiarato centro e sud Italia. I venti diverranno intensi di tramontana e le temperature crolleranno anche di oltre 10°C, favorendo anche l'arrivo di fiocchi di neve in alta collina sull'Appennino centro-meridionale.

Dopo una brevissima tregua tra domenica e lunedì, dovremo nuovamente tirar fuori gli ombrelli tra martedì 28 e mercoledì 29. Un'altra depressione attraverserà il Mediterraneo, questa volta provenendo da nord-ovest, ma pare proprio che anche in questo caso saranno le regioni del centro e del sud a riceverne gli effetti principali.

Il nord, infatti, resterà ai margini del maltempo in entrambe le occasioni.

Il freddo però è confermato, per tutta la penisola. Tra 24 e 30 novembre vivremo una fase ben più fredda del normale, con un'anomalia media prevista di circa 3°C rispetto alla norma.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 24 novembre: giornata di transizione, qualche isolato fenomeno all'estremo sud. Temperature stazionarie.

Sabato 25 novembre: maltempo su centro e sud, temperature in forte calo grazie all'arrivo di correnti fredde nord-orientali. Ciclone in formazione sul basso Adriatico con forti venti di tramontana. In arrivo fiocchi di neve in alta collina sull'Appennino centrale, Campania, Puglia, Basilicata (circa 600 metri). Piogge sparse e locali acquazzoni più in basso.

Domenica 26 novembre: freddo ovunque, ultimi fenomeni sul basso Adriatico e al sud con fiocchi di neve tra 600 e 700 metri. Sereno al nord e lato tirrenico.

Lunedì 27 novembre: qualche fenomeno sparso al sud, più soleggiato altrove. Molto freddo di notte e all'alba, rischio gelate e brinate.

Martedì 28 novembre: altro veloce peggioramento al centro e al sud, clima freddo.

Mercoledì 29 novembre: piogge sparse e neve in Appennino. Nord Italia ai margini del maltempo.

Giovedì 30 novembre: tempo in graduale miglioramento. Temperature in leggera ripresa.

