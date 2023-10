Si cambia musica dal week-end, torna la pioggia!

Sole, stabilità e temperature anomale lasceranno ben presto spazio a un clima nettamente più autunnale, con temperature più idonee al periodo e soprattutto la tanto attesa pioggia. Ebbene sì, l'autunno ben presto entrerà in scena anche sul Mediterraneo, dopo una prima parte d'ottobre davvero da dimenticare e caratterizzata principalmente da connotati estivi.

Il tanto atteso cambiamento arriverà durante il fine settimana, quando avremo le prime deboli piogge legate a infiltrazioni fresche provenienti dal Nord Atlantico. Queste correnti da ovest-nord-ovest diverranno via via più marcate all'inizio della prossima settimana, e di conseguenza anche le precipitazioni diventeranno più estese e abbondanti su molte regioni, da nord a sud.

Per essere più chiari, ci aspettiamo un blando peggioramento nella giornata di domenica, soprattutto sul Triveneto, il medio Alto Tirreno, con piogge sparse e disorganizzate. Tuttavia, tra lunedì pomeriggio e la giornata di martedì, irromperà una perturbazione un po' più organizzata e più estesa, garantendo piogge moderate e diffuse. Inoltre, diventa più probabile il transito di un'altra perturbazione a metà prossima settimana con piogge più consistenti sulle regioni centro-settentrionali.

Insomma, l'autunno aprirà le danze proprio a ridosso di metà mese, e anche le temperature pian piano torneranno a oscillare attorno alle tipiche medie stagionali. Nella mappa seguente possiamo osservare le anomalie di temperatura previste dall'inizio della prossima settimana e possiamo evidenziare un raffreddamento più netto per il nord, mentre il sud vedrà ancora aria più tiepida proveniente dai quadranti meridionali, ma non calda come quella presente da giorni.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Giovedì 12 ottobre: persistenza dell'alta pressione con caldo anomalo.

Venerdì 13 ottobre: poche variazioni, insiste l'alta pressione con temperature sopra le medie. Foschie e nebbie notturne e mattutine su valli e pianure.

Sabato 14 ottobre: nubi in aumento al nord, stabile altrove con clima molto mite.

Domenica 15 ottobre: primi cenni di cambiamento al nord e alto tirreno. In arrivo piogge sparse e locali rovesci. Più stabile al sud.

Lunedì 16 ottobre: piogge più diffuse e moderate al nord e medio-alto Tirreno dal pomeriggio. Rovesci a ridosso dei monti.

Martedì 17 ottobre: maltempo diffuso al centro e al nord, piogge anche su Sardegna e Campania. L'autunno entra in scena.

Mercoledì 18 ottobre: altra perturbazione verso centro e nord Italia, con piogge diffuse e localmente forti. Ulteriore calo termico al nord.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località