Settimana di sbalzi clamorosi, prossimo week-end al freddo?

Da diversi giorni vi informiamo su un importante cambiamento del tempo che avrà luogo ad inizio settimana, causato dal ritorno dell'anticiclone nordafricano, il quale andrà ad interrompere bruscamente il treno di perturbazioni che aveva dominato la scena mediterranea per oltre tre settimane. Questo promontorio anticiclonico non solo porterà un periodo di stabilità, ma anche un significativo aumento delle temperature, in particolare al Sud e sulle isole maggiori.

Tuttavia, è importante sottolineare che questo non cancellerà completamente il treno di perturbazioni ma lo interromperà solamente per un breve periodo, all'incirca di 3-4 giorni. Tra lunedì 13 e giovedì 16 novembre, ci aspettiamo un tempo molto più stabile su gran parte dell'Italia, sebbene con la presenza delle consuete nubi basse e nebbie al Nord e sulle regioni tirreniche, fenomeni del tutto normali durante le fasi anticicloniche in pieno autunno.

Una volta conclusa questa fase stabile e termicamente gradevole, che interesserà in particolare le regioni adriatiche e ioniche, ci troveremo di fronte a un nuovo peggioramento del tempo, che inizierà a partire da venerdì 17. Attorno a questa data si verificherà un'altra ondata di maltempo, questa volta però innescata dalle correnti più fredde del Nord Europa, di origine artica, che causeranno un generale calo delle temperature e potrebbero essere responsabili di un marcato peggioramento del tempo, con piogge, temporali ed un progressivo abbassamento della quota neve.

Il prossimo weekend, quindi, potrebbe rivelarsi notevolmente più freddo e instabile, contrapponendosi esattamente alle condizioni meteorologiche molto più stabili e piacevoli che caratterizzeranno la prima parte della settimana. Eloquenti le anomalie di temperatura previste per il prossimo fine settimana:

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 12 novembre: pausa troppo breve, arriva un'altra veloce perturbazione atlantica con piogge e rovesci al centro e al sud. Più all'asciutto il nord.

Lunedì 13 novembre: ultime piogge al mattino, migliora nettamente in giornata. Temperature in calo.

Martedì 14 novembre: addensamenti sulle aree tirreniche, da valutare la presenza di piovaschi sparsi. Stabile altrove. Temperature in aumento.

Mercoledì 15 novembre: generalmente stabile su gran parte d'Italia, temperature in ulteriore aumento.

Giovedì 16 novembre: alta pressione in rapido cedimento, possibili addensamenti sul centro Italia e Triveneto con qualche fenomeno sparso. Temperature stazionarie.

Venerdì 17 novembre: forte peggioramento ad opera di un ciclone tirrenico alimentato da fredde correnti nord-europee. Temperature in forte calo ovunque, neve in montagna.

Sabato 18 novembre: piogge su centro e sud Italia, venti sostenuti da nord e temperature in forte calo. Migliora al nord.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località