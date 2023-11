Settimana di sbalzi: arrivano nebbie e tepori, poi improvvisa sferzata fredda

L'alta pressione scalda i motori e a breve tornerà a fare la voce grossa sull'Europa meridionale, in particolare tra penisola iberica e Italia. Quella pesante anomalia che sembrava essersi colmata a metà ottobre, ora si rifarà sotto e rischia di mandare in fumo ogni tentativo perturbato atlantico nel corso dei prossimi 10 giorni.

Come già visto in questo articolo potrebbe aprirsi una fase non proprio ideale per il nord Italia, che solo da poche settimane aveva ritrovato un po' di sintonia con la pioggia.

Tra 13 e 16 novembre l'anticiclone sarà protagonista su tutta Italia, pertanto niente piogge e via a nubi basse e nebbie. Laddove splenderà il Sole, perlopiù in montagna, sul lato adriatico e l'arco ionico, registreremo temperature nettamente più alte, anche oltre i 20°C.

Eloquenti le temperature massime previste mercoledì 15, anche superiori ai 23-24°C al sud.

Tra 17 e 18 novembre potrebbe essere la volta di una veloce irruzione fredda verso le regioni adriatiche e il sud: si tratterebbe di una velocissima perturbazione caratterizzata da venti sostenuti, qualche rovescio o temporale, ed un deciso calo termico. In questa circostanza, tuttavia, potrebbe non precipitare alcunché sul nord Italia.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 13 novembre: ultime rare piogge al mattino al sud, migliora nettamente in giornata. Temperature in calo.

Martedì 14 novembre: anticiclone su tutta Italia, nubi basse sulle regioni tirreniche con rari piovaschi. Nebbie sparse in Val Padana, soleggiato altrove. Temperature in aumento.

Mercoledì 15 novembre: generalmente stabile su gran parte d'Italia, temperature in ulteriore aumento. Nebbioso su valli e pianure di notte e mattina. Nubi basse sul lato tirrenico.

Giovedì 16 novembre: giornata stabile eccetto un aumento delle nubi al nord, ma senza particolari conseguenze. Clima gradevole al sud.

Venerdì 17 novembre: venti freddi in arrivo dai Balcani verso sud e regioni adriatiche. Piogge e temporali sparsi in azione su centro e sud. Più stabile al nord. Temperature in forte calo.

Sabato 18 novembre: ultimi fenomeni al sud e venti tesi di tramontana. Temperature in calo.

Domenica 19 novembre: stabile ovunque, torna l'alta pressione. Temperature in lieve aumento.

