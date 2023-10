Settimana di piogge e rovesci, Atlantico a tutto spiano

L'autunno è giunto con forza nel Mediterraneo dopo una prima parte di stagione caratterizzata da un caldo anomalo che ha interessato l'intera penisola, da nord a sud. Negli ultimi due giorni, finalmente, abbiamo assistito all'arrivo delle tanto attese piogge, con qualche fenomeno anche di intensità notevole, e soprattutto a un calo delle temperature. Questo cambiamento è iniziato dal nord e si è esteso gradualmente anche al sud, che fino a poche ore fa ha sperimentato intense e tiepide raffiche di scirocco proveniente dal nord Africa.

Con l'entrata dell'autunno è evidente che ci prepariamo a fronteggiare nuove ondate di maltempo nei prossimi giorni, dopo una breve tregua tra il weekend e l'inizio della settimana. Infatti, i principali modelli meteorologici indicano che ci aspettano almeno altre tre perturbazioni significative fino alla fine di ottobre. Tra queste, un paio sono previste essere particolarmente intense e porteranno piogge diffuse e fenomeni locali violenti come nubifragi e raffiche di vento sostenute.

Nel complesso, queste precipitazioni saranno benefiche per l'ecosistema del nostro Paese e in particolare per le nostre montagne dove, nei prossimi 7-10 giorni, ci aspettiamo gli accumuli pluviometrici più consistenti. Alle quote più elevate, invece, le precipitazioni si trasformeranno in neve, il che è fondamentale in questo periodo dell'anno per formare il primo strato di neve che poi si consoliderà durante l'inverno.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 22 ottobre: graduale momentaneo ovunque eccetto piogge deboli e sparse. Venti in indebolimento e temperature in calo.

Lunedì 23 ottobre: giornata di tregua su tutta Italia specie tra mattina e pomeriggio. In serata nubi in aumento al nordovest con piogge sparse. Temperature in aumento.

Martedì 24 ottobre: altro impulso fresco da ovest con piogge e acquazzoni, soprattutto al nord e sul lato tirrenico. Aumento termico al sud.

Mercoledì 25 ottobre: maltempo diffuso da nord a sud, rischio forti temporali sul Meridione.

GIovedì 26 ottobre: altra perturbazione in arrivo dall'atlantico in direzione del nord e dell'alto Tirreno. Piogge e temporali localmente forti.

Venerdì 27 ottobre: maltempo diffuso specie al nord e regioni tirreniche con isolati nubifragi a ridosso dei monti. Temperature in calo.

Sabato 28 ottobre: maltempo al Nordest e lato tirrenico. Piogge in probabile estensione al Meridione. Clima pienamente autunnale.

