Settimana di Natale pessima, tendenza eloquente

Ci muoviamo a grandi passi verso il Natale, ma l'evoluzione meteo non sembra voler scostarsi dal solito possente anticiclone che, a quanto pare, ci farà compagnia ancora a lungo.

L'anticiclone delle Azzorre da qualche ora ha riconquistato tutta l'Europa centro-occidentale, generando una vera e propria barriera dalle perturbazioni, costrette a deviare verso il nord Europa. Non si tratta di un anticiclone mobile e di breve durata, bensì di una solida figura anticiclonica che persisterà sul Mediterraneo almeno per un'altra settimana.

Almeno fino a Natale non ci aspettiamo variazioni significative, eccetto qualche veloce disturbo in arrivo sulle isole maggiori e il basso Tirreno in settimana. Nulla di che, poiché sarà proprio l'anticiclone ad avere la meglio.

Le anomalie previste tra 19 e 24 dicembre rispecchiano ampiamente quanto detto: l'anticiclone porterà temperature oltre le medie su gran parte d'Europa, specie sui settori centrali dove si rischiano i 10-12°C oltre le medie.

Insomma niente neve, niente pioggia nel giorno di Natale. Anzi avremo a che fare con nubi basse e nebbie, molto probabilmente, al nord e lungo le regioni tirreniche! In montagna prevarranno le belle giornate con temperature miti per il periodo.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 19 dicembre: anticiclone su tutta Italia. Sereno ovunque eccetto qualche nube all'estremo sud e Salento. Temperature in leggero aumento.

Mercoledì 20 dicembre: nubi al nord, in rapido scorrimento anche al centro. Sereno al sud. Temperature in leggero aumento nelle massime.

Giovedì 21 dicembre: isolati fenomeni su Gargano e isole maggiori, nubi in aumento altrove e possibili nebbie al nord.

Venerdì 22 dicembre: stabile su gran parte d'Italia, eccetto rari fenomeni sul basso Tirreno, legati ad un blando impulso atlantico.

Sabato 23 dicembre: generalmente stabile su tutta Italia, anticiclone invadente. Temperature in aumento.

Domenica 24 dicembre: vigilia di Natale con nubi basse sulle regioni tirreniche e nebbie al nord. Poco nuvoloso altrove. Temperature stazionarie o in calo.

Lunedì 25 dicembre: Natale all'insegna della stabilità, delle nubi basse e delle nebbie. Basso rischio maltempo o neve.

