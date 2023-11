Settimana di maltempo in vista, con possibili sorprese

In queste ore si sta consumando la prima ondata di freddo della stagione, capace di regalare le prime nevicate a quote collinari lungo le regioni adriatiche e l'Appennino centrale. Nevica fino a 500 metri su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Campania, sotto la spinta delle sostenute e fredde correnti balcaniche, le quali alimentano il fenomeno dell'ASE (Adriatic Snow Effect).

Sarà tuttavia un peggioramento molto rapido, tanto che domani tornerà il Sole quasi ovunque, eccetto residue piogge in Puglia. Il clima tuttavia sarà ancora parecchio freddo, da nord a sud.

La pausa, tuttavia, sarà molto breve! La settimana in arrivo riserverà nuove ondate di maltempo, almeno due per essere precisi. La prima arriverà tra lunedì sera e martedì, con obiettivo dichiarato centro e sud Italia. Ci saranno piogge e rovesci veloci, con neve in montagna, mentre il nord sarà ai margini del maltempo.

La perturbazione successiva, invece, potrebbe rivelarsi molto più prolifica per il nord Italia grazie ad una miglior disposizione delle correnti da ovest e da sud. Tra 30 novembre e 2 dicembre la pioggia tornerà a bagnare gran parte del nord e del nord, mentre la neve prediligerà le aree montuose alpine e dell'Appennino settentrionale. Tuttavia non escludiamo l'arrivo dei fiocchi di neve fino a bassissima quota tra Valle d'Aosta e Piemonte, grazie alla permanenza di sacche fredde nei bassi strati.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 26 novembre: freddo ovunque, ultimi fenomeni sul basso Adriatico e al sud con fiocchi di neve tra 500 e 700 metri. Sereno al nord e lato tirrenico.

Lunedì 27 novembre: nubi in aumento ovunque, tornano le piogge tra pomeriggio e sera sulle regioni tirreniche. Temperature in lieve aumento.

Martedì 28 novembre: altro veloce peggioramento al centro e al sud, clima freddo. Neve in Appennino oltre 900-1000 metri.

Mercoledì 29 novembre: residui fenomeni al sud e basso Adriatico, migliora altrove.

Giovedì 30 novembre: arriva un'altra perturbazione, prime piogge e locali nevicate in collina al nordovest. Nubi in aumento al nordest e centro Italia.

Venerdì 1 dicembre: maltempo al nord e regioni centrali, nubi al sud ma temperature in aumento momentaneo.

Sabato 2 dicembre: scorrimento veloce della perturbazione verso sud, migliora al nord.

