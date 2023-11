Settimana davvero movimentata: dal maltempo autunnale alla prima ondata di freddo

L'anticiclone ha letteralmente le ore contate e ormai possiamo confermarvi che con l'arrivo della nuova settimana si farà da parte per far posto a nuove perturbazioni. La è certamente confermata e approderà in Italia tra martedì 21 e giovedì 23, garantendo un cospicuo peggioramento su gran parte del centro, del sud e sulle isole maggiori. I flussi più freddi da nord scaveranno una depressione piuttosto profonda nel cuore del Tirreno, a largo della Sardegna, la quale dispenserà piogge diffuse e locali forti acquazzoni.

Dopo il transito di questa depressione di chiaro stampo autunnale, ecco che potrebbero aprirsi le porte dell'inverno in Italia! Il vortice polare subirà un notevole contraccolpo, innescando la discesa di aria molto fredda artica verso l'Europa. Parte di questo freddo piuttosto intenso potrebbe muoversi alla volta dell'Italia nel corso del prossimo week-end.

Non è ancora chiara la traiettoria dei flussi freddi artici, ma al momento l'ipotesi più probabile vede un maggior coinvolgimento del nord e del medio-alto Adriatico.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 20 novembre: stabile ovunque, ancora alta pressione su tutta Italia. Temperature in aumento.

Martedì 21 novembre: nuovo sensibile peggioramento su regioni centrali e Sardegna. Depressione in formazione nel mar Tirreno. Possibile maltempo anche su Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, da confermare.

Mercoledì 22 novembre: maltempo diffuso su centro, sud e isole maggiori. Rischio nubifragi su Sardegna e Sicilia. Più stabile al nord, ai margini del maltempo. Temperature in calo.

Giovedì 23 novembre: possibile persistenza del maltempo al sud con forti rovesci. Nord sempre ai margini. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 24 novembre: ultimi fenomeni al sud legati al ciclone dei giorni precedenti. Tempo in miglioramento ovunque. Temperature in aumento.

Sabato 25 novembre: possibile peggioramento a causa di un'irruzione di aria artica. Situazione ancora incerta.

Domenica 26 novembre: possibile ondata di freddo al nord con forte calo termico e fenomeni sparsi. Più instabile al centro e sud ma con temperature leggermente più alte.

