Settimana dal grande potenziale, l'Atlantico si risveglia su tutta Italia!

Siamo finalmente alle porte di un periodo molto più dinamico e tipicamente autunnale, cosa che non vedevamo da molto tempo all'interno del Mediterraneo. Infatti, dopo un autunno del 2022 estremamente stabile e siccitoso, anche questa prima parte di stagione si stava rivelando molto anticiclonica e carente di precipitazioni. Fortunatamente, sembra proprio che a breve le condizioni meteorologiche cambieranno grazie al ritorno di una serie di perturbazioni atlantiche che riporteranno la pioggia su molte delle nostre regioni, da nord a sud.

I primi segnali di cambiamento nel tempo arriveranno durante questo fine settimana, con l'arrivo dei primi deboli fronti da ovest che genereranno alcune piogge sparse e isolati acquazzoni principalmente nelle regioni del nordest e del centro. Tuttavia, il maltempo diventerà più evidente durante la nuova settimana, quando attraverseranno il nostro territorio una serie di fronti caldi provenienti da ovest, portando precipitazioni principalmente alle regioni del centro e, successivamente, anche al nord nella seconda parte della settimana.

Attualmente, sembra che il Sud Italia rimarrà al di fuori delle precipitazioni più consistenti e diffuse, poiché dovrà fare i conti con l'aria calda prefrontale proveniente da tutte queste perturbazioni. Di conseguenza, il sud sperimenterà ulteriori giornate piuttosto calde con anomalie termiche significative per la stagione.

L'inizio della settimana sarà caratterizzato da piogge sparse, principalmente nelle regioni centrali e a tratti anche al sud. Successivamente, a partire dalla metà della settimana, le perturbazioni diventeranno sempre più organizzate e coinvolgeranno prevalentemente le regioni del centro e del nord, portando accumuli di pioggia più consistenti. Il periodo di maltempo potrebbe culminare durante il prossimo fine settimana, a partire da venerdì 20, grazie all'arrivo di un affondo atlantico verso le coste nordafricane, il quale favorirebbe la risalita di una notevole quantità di umidità, generando piogge molto intense soprattutto sul settentrione e il medio-alto Tirreno.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Domenica 15 ottobre: primi cenni di cambiamento al nord e alto tirreno. In arrivo piogge sparse e locali rovesci. Più stabile al sud.

Lunedì 16 ottobre: tante nubi al centro e al nord, piogge sparse sul medio-basso adriatico al mattino e poi sul lato tirrenico centro-settentrionale dal tardo pomeriggio. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove.

Martedì 17 ottobre: nubi, piogge sparse e acquazzoni isolati tra medio-basso Tirreno e sud Italia. Più variabile altrove. Temperature stazionarie.

Mercoledì 18 ottobre: altra perturbazione verso centro e nord Italia, con piogge diffuse. Ulteriore calo termico al nord.

Giovedì 19 ottobre: maltempo diffuso specie al centro e al nord con locali forti temporali. Neve in montagna. Temperature in crollo al nord, in aumento al sud.

Venerdì 20 ottobre: affondo atlantico verso l'Africa settentrionale. Risalita di aria umida e ricca di pioggia verso centro e nord Italia. Impennata termica su tutto il sud per l'arrivo dei venti di scirocco.

Sabato 21 ottobre: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, piogge e locali nubifragi al nord e medio-alto Tirreno.

