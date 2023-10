Settimana burrascosa, l'autunno si scatena tutto ad un tratto!

Il Mediterraneo e tutta l'Europa occidentale stanno gradualmente coprendosi di nubi, come mostrano le immagini satellitari da oltre 24 ore. Queste nubi non sono casuali, ma sono il risultato dei primi flussi d'aria freschi, umidi e instabili che provengono da nord-ovest, in particolare dal Nord Atlantico. Questi flussi porteranno perturbazioni sempre più incisive nei prossimi giorni.

Tuttavia, la situazione potrebbe degenerare improvvisamente nei prossimi giorni, soprattutto tra venerdì e domenica, quando giungerà una forte perturbazione nord atlantica con caratteristiche potenzialmente pericolose per la nostra penisola. Una vasta saccatura di aria fresca si estenderà fino al Mediterraneo, dando origine a una profonda depressione sul Golfo di Leone, vicino alle coste francesi. Questa depressione potrebbe raggiungere una pressione a livello del mare di circa 978 hPa.

Questa depressione attirerà venti di scirocco e ostro molto burrascosi su tutta la nostra penisola, soprattutto nel centro e nel sud, dove le raffiche di vento potrebbero superare anche i 70 km/h, come illustrato in questo articolo. Questi venti più caldi e umidi, provenienti dal basso Mediterraneo, raggiungeranno le nostre catene montuose del Centro Italia e del nord, causando piogge e locali nubifragi. Il fenomeno della "stau" esalterà queste precipitazioni, rendendole particolarmente pericolose, tanto che potremmo accumulare più di 200 mm di pioggia in prossimità delle montagne.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 17 ottobre: piogge al sud specie al mattino, ultimi fenomeni su Molise, Abruzzo, basso Lazio. Stabile altrove.Temperature in calo.

Mercoledì 18 ottobre: stabile al sud, nubi in aumento altrove con qualche pioggia su Liguria, Toscana, arco alpino. Clima fresco.

Giovedì 19 ottobre: tempo in netto peggioramento al nord con piogge diffuse. Venti di scirocco in rinforzo su tutto il Meridione. Temperature in aumento.

Venerdì 20 ottobre: tempo pessimo su tutto il nord e medio-alto Tirreno, rischio nubifragi a ridosso dei monti. Venti di burrasca su tutto il centro-sud. Temperature in aumento ovunque.

Sabato 21 ottobre: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, piogge e locali nubifragi al nord e medio-alto Tirreno. Libeccio intenso su gran parte d'Italia.

Domenica 22 ottobre: tempo perturbato su tante regioni, specie tirreniche, del nordest e del sud. Temperature in calo ovunque.

Lunedì 23 ottobre: piogge anche al sud, graduale miglioramento al nord.

