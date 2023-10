Quante perturbazioni! Autunno scatenato nella prima settimana di novembre

La prima settimana di novembre è alle porte e possiamo confermare con certezza che ci riserverà svariate situazioni di forte maltempo, in particolare al Nord e sulle regioni tirreniche a causa di numerose nuove perturbazioni atlantiche. La situazione è già critica, specialmente tra Liguria orientale, Emilia e alta Toscana, che negli ultimi giorni hanno subito nubifragi e temporali stazionari che hanno scatenato alluvioni e frane. Di conseguenza, nuove intense perturbazioni potrebbero aggravare la situazione nei territori già duramente colpiti dalle piogge.

Purtroppo le previsioni non sono incoraggianti, visto che si attendono almeno altre due significative perturbazioni nel corso della settimana: la prima giungerà tra giovedì e venerdì, mentre la seconda nel corso del weekend, ed entrambe saranno particolarmente forti, con piogge abbondanti, temporali e soprattutto intense raffiche di vento.

In realtà, avremo già un primo peggioramento nella giornata di Ognissanti, quando un debole fronte instabile proveniente da ovest porterà delle piogge principalmente al Centro e al Sud, e in misura molto marginale anche al Nord. Tuttavia, questo non sarà nulla in confronto al forte maltempo previsto per giovedì 2 novembre, che interesserà tutto il Nord e l'Alto Tirreno e si estenderà nella giornata successiva al resto d'Italia. In questo contesto, avremo anche raffiche molto forti di libeccio che colpiranno tutto il Centro e il Sud con intensità che potrebbero superare i 90 km/h, come già menzionato in questo articolo.

La perturbazione del weekend non sarà meno intensa e porterà nuove piogge persistenti su buona parte del Nord e del medio-alto Tirreno, mentre il Meridione sarà coinvolto in modo più marginale dalle precipitazioni. Anche nel weekend dovremo fronteggiare raffiche intense di libeccio tra il Centro e il Sud Italia, con velocità nuovamente superiori a 80-90 km/h.

Insomma, non ci attende una settimana tranquilla; anzi, potremmo incontrare nuove difficoltà soprattutto in Liguria, in Toscana, nel Lazio, sull'Appennino Emiliano e anche sulle Alpi centro-orientali, dove entro il fine settimana potrebbero cadere oltre 400 mm di pioggia.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 31 ottobre: ultime piogge al nordest e regioni tirreniche, tempo in rapido miglioramento in giornata. Temperature in aumento al sud.

Mercoledì 1 novembre: nubi in aumento ovunque, piogge tra pomeriggio e sera specie sul lato tirrenico, a sprazzi su Alpi e Prealpi.

Giovedì 2 novembre: nuovo peggioramento in arrivo dalla sera al nordovest. Forte perturbazione in avvicinamento dall'Atlantico. Altrove stabile e temperature in aumento (per poco).

Venerdì 3 novembre: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, depressione nel Mediterraneo alimentata da fredde correnti nord-atlantiche. Temperature in calo netto al nord, rischio nubifragi sul lato tirrenico e nordest.

Sabato 4 novembre: altra perturbazione in arrivo dall'Atlantico, venti intensi di libeccio su gran parte d'Italia e piogge sul lato tirrenico e nordest.

Domenica 5 novembre: insistono le piogge al nordest, centro e sud Italia. Temperature in calo ovunque.

Lunedì 6 novembre: persistono tese correnti occidentali specie sul lato tirrenico, con piogge sparse e locali acquazzoni.

Martedì 7 novembre: ultime piogge sul lato tirrenico e al nordest prima di un deciso (momentaneo) miglioramento.

