Piccola pausa in arrivo, ma il caldo si farÃ  di nuovo INTENSO

L'Anticiclone africano sta per concedersi una breve e leggera pausa, caratterizzata da infiltrazioni di aria fresca proveniente dall'Atlantico che almeno in parte riporteranno una sensazione autunnale con alcune piogge sparse e occasionali temporali.

È importante sottolineare che non ci saranno perturbazioni organizzate e prolungate, ma solo brevi episodi di instabilità provenienti da ovest che porteranno precipitazioni disorganizzate, principalmente al Nord. Alcuni fenomeni isolati potrebbero coinvolgere anche il centro e a sprazzi anche regioni come Puglia, Campania e Basilicata entro metà mese. Avremo anche un leggero calo delle temperature, le quali si porteranno quasi in linea con le medie mensili.

Tuttavia, all'inizio della prossima settimana, il caldo tornerà a farsi sentire in tutta Italia, soprattutto al sud e sulle isole maggiori. Le correnti subtropicali faranno nuovamente salire le temperature al di sopra dei 34-35 gradi nelle ore più calde della giornata. Fortunatamente, ci stiamo avvicinando alla fine dell'estate astronomica, il che significa che le notti sono più fresche grazie alla dispersione del calore accumulato durante il giorno, offrendo serate e notti piuttosto piacevoli:

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Mercoledì 13 Settembre: instabilità blanda e disorganizzata al nord, nubi in aumento. Più stabile altrove.

Giovedì 14 Settembre: generale calo delle temperature, ma piogge sparse presenti perlopiù al nord, alto Tirreno e Sardegna.

Venerdì 15 Settembre: piogge sparse al nord e centro Italia, localmente al sud. Caldo in graduale attenuazione.

Sabato 16 Settembre: fenomeni sparsi al nord, più stabile altrove con caldo nella norma.

Domenica 17 Settembre: possibile intensificazione del caldo specie al sud.

Eloquenti le precipitazioni previste fino a lunedì, maggiormente concentrate sull'arco alpino. Altrove fenomeni blandi e disorganizzati:

Lunedì 18 Settembre: caldo ovunque, specie al sud con valori termici eccezionali per il periodo. Stabile.

Martedì 19 Settembre: caldo su tutta Italia, temperature fino a 36°C al sud, nei settori interni.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località