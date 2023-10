Ottobre si presenta a maniche corte, ma ci sono buone notizie

Siamo ormai alle porte di ottobre, il secondo mese dell'autunno meteorologico, che a quanto pare inizierà all'insegna del sole, del caldo e dell'anticiclone nordafricano. Questa figura barica, che per mesi ha dominato il Mediterraneo e l'Europa centro-occidentale, sembra continuare a prevalere, come se l'estate non fosse mai realmente finita.

Le temperature più elevate, tuttavia, non saranno in Italia, ma in Francia e Spagna, dove ci aspettiamo anomalie termiche superiori a 12°C rispetto alle medie tipiche di inizio ottobre. In Italia, pur con un clima tendenzialmente estivo, le anomalie saranno più contenute, non superando probabilmente i 6-7°C rispetto alla norma. Ciò significa che nei prossimi giorni, e per almeno un'altra settimana, registreremo temperature tra i 25 e i 30°C in molte delle nostre località, in particolare nelle zone interne.

È importante sottolineare che queste temperature le riscontreremo solamente nelle ore diurne. Infatti, durante la serata e le ore notturne, il fenomeno dell'irraggiamento disperde il calore, causando un calo delle temperature. Dato che ci avviciniamo al pieno autunno l'irraggiamento diventa sempre più influente, in particolare nelle pianure e valli.

Inoltre, potremmo notare le prime significative inversioni termiche, soprattutto nella prossima settimana, che potrebbero favorire la formazione di banchi di nebbia e foschie dense nelle valli montuose e, localmente, anche nelle pianure del centro e del nord.

Almeno fino al 7 ottobre, sembrerebbe che non ci sia scampo da questo potente anticiclone. Tuttavia, nel corso del mese ci sono novità in arrivo. Le buone notizie sono che i centri di calcolo prevedono un indebolimento dell'anticiclone nordafricano intorno al 10 ottobre. Il suo spostamento verso ovest potrebbe l'Europa centro-occidentale in balia delle perturbazioni atlantiche, portando così l'autunno non solo in Europa, ma anche nella nostra penisola. Approfondiremo questa previsione nei prossimi editoriali.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Domenica 1 ottobre: stabile ovunque e quasi totale assenza di piogge. Temperature estive ma non estreme. Rari temporali nell'entroterra siciliano.

Lunedì 2 ottobre: caldo in intensificazione al nord, con punte di 31°C in Val Padana. Più gradevole al sud. Stabile ovunque.

Martedì 3 ottobre: stabile su tutta Italia, locali banchi di nebbia notturni nelle valli.

Mercoledì 4 ottobre: nubi in graduale aumento al nord, da valutare l'arrivo di deboli fenomeni in montagna. Temperature stazionarie.

Giovedì 5 ottobre: stabile su tutta Italia, eccetto qualche veloce temporale sulle Alpi. Temperature in lieve calo.

Venerdì 6 ottobre: stabile ovunque, ancora anticiclone prepotente su tutta Italia e caldo diurno.

Sabato 7 ottobre: stabile su tutta Italia e temperature simil-estive. Possibili foschie e isolati banchi di nebbia su valli e pianure.

