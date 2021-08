Meteo, weekend caldo e stabile, poi FRESCO e TEMPORALI in arrivo: ecco dove

Nel fine settimana sperimentemo forse l'ultimo sussulto dell'anticiclone africano in grado di portare temperature elevate estive su tutto il Paese. Ne parliamo più approfonditamente a questo link: https://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/ecco-come-si-comporteranno-le-temperature-tra-domenica-e-luned-/91429/

Si tratterà tuttavia di una parentesi calda di breve durata, dall'inizio della prossima settimana le condizioni atmosferiche saranno influenzate dal passaggio di un debole impulso di instabilità che porterà un cambiamento del tempo sui paesi dell'Europa centrale e orientale.

Ne sarà colpito marginalmente anche il nostro Paese, con alcuni temporali che tra la serata di domenica e soprattutto la giornata di lunedì colpiranno principalmente le regioni di nord-est.

Nuovi temporali lungo la fascia appenninica sono previsti anche martedì 24 e mercoledì 25 agosto. Il passaggio di questa modesta perturbazione proveniente dai quadranti settentrionali, sarà accompagnata da una diminuzione della temperatura segnatamente sulle regioni del nord e su parte di quelle centrali. Stima delle temperature previste alla quota di circa 1500 metri martedì 24 agosto:

Nella seconda metà della prossima settimana, la circolazione su ampia scala europea potrebbe vedere il graduale sviluppo di un blocco anticiclonico disteso lungo i meridiani dell'oceano Atlantico. L'alta pressione di blocco potrebbe impedire lo sviluppo di perturbazioni in arrivo dai quadranti occidentali, mentre sarebbe promossa una circolazione di tipo settentrionale oppure orientale, con un graduale raffreddamento della temperatura sulla Scandinavia e sui paesi dell'est Europa.



Secondo le ultime elaborazioni in nostro possesso, tale circolazione di venti freschi settentrionali influenzerà il tempo dello stivale italiano per gran parte della prossima settimana, favorendo un ulteriore, graduale raffreddamento della temperatura lungo i versanti orientali e sulle regioni del nord. Si tratterebbe tuttavia di correnti piuttosto secche, accompagnate da poche precipitazioni di limitate ai rilievi.

Secondo le ultime elaborazioni in nostro possesso, tale circolazione di venti freschi settentrionali influenzerà il tempo dello stivale italiano per gran parte della prossima settimana, favorendo un ulteriore, graduale raffreddamento della temperatura lungo i versanti orientali e sulle regioni del nord. Si tratterebbe tuttavia di correnti piuttosto secche, accompagnate da poche precipitazioni di limitate ai rilievi.

Secondo le ultime elaborazioni in nostro possesso, tale circolazione di venti freschi settentrionali influenzerà il tempo dello stivale italiano per gran parte della prossima settimana, favorendo un ulteriore, graduale raffreddamento della temperatura lungo i versanti orientali e sulle regioni del nord. Si tratterebbe tuttavia di correnti piuttosto secche, accompagnate da poche precipitazioni di limitate ai rilievi.