Meteo: settimana con un solo sussulto, pessimi scenari nel prossimo week-end

La novità della settimana entrante riguarda proprio il ritorno dell'anticiclone sull'Europa ed in particolare sul Mediterraneo centro-occidentale. Le prime avvisaglie arriveranno ad inizio settimana quando un campo di alta pressione si espanderà fino all'Italia generando stabilità ed un aumento termico.

Si tratterà solo di un'apparizione momentanea, poiché tra mercoledì 13 e venerdì 15 arriverà un'altra perturbazione dalla Gran Bretagna. Questa depressione porterà piogge al nordest e poi anche su centro e sud, ma come tutte le ultime perturbazioni transitate sul Mediterraneo si tratterà di un'ondata di maltempo molto rapida e poco efficace.

Passata quest'altra perturbazione, ecco che l'anticiclone prenderà il sopravvento su tutta l'Europa centro-meridionale, soprattutto sull'asse Gran-Bretagna/Mediterraneo. L'anticiclone delle Azzorre sarà costretto a gettarsi dall'Atlantico verso l'Europa centrale, dando vita ad un vasto anticiclone europeo con geopotenziali davvero elevati, tipici dell'estate.

Questo promontorio anticiclonico causerà un sensibile aumento termico soprattutto in montagna tra 17 e 19 dicembre.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 11 dicembre: anticiclone su tutta Italia, possibili nebbie al nord e nubi basse sulle regioni tirreniche. Temperature in aumento.

Martedì 12 dicembre: anticiclone su tutta Italia. Nubi basse e nebbie al nord e regioni tirreniche. Temperature in aumento laddove splenderà il Sole, molto freddo di notte e all'alba.

Mercoledì 13 dicembre: nuova perturbazione in arrivo. Precipitazioni forti sulle Alpi di confine con neve in alta quota, maltempo anche al nordest. Più asciutto al nordovest.

Giovedì 14 dicembre: migliora al nord, peggiora su centro e sud con piogge diffuse. Temperature in calo.

Venerdì 15 dicembre: persiste il maltempo al sud e sul medio-basso Adriatico. Neve in Appennino. Temperature in calo.

Sabato 16 dicembre: ultimissimi fenomeni al sud, più stabile altrove. Forte anticiclone in arrivo.

Domenica 17 dicembre: potente anticiclone su tutta Italia e l'Europa centrale. Nebbie e nubi basse in Val Padana e lato tirrenico. Mite in quota. Temperature in aumento.

