Meteo: sette giorni da pieno autunno e con rischio nubifragi

Il maltempo sta entrando nel vivo dopo una prima parte d'ottobre pessima in chiave autunnale. Le nubi stanno avvolgendo tutto il nord ed il medio-alto Tirreno, mentre le prime piogge sparse e i primi forti acquazzoni, legati ad una forte perturbazione proveniente da ovest, stanno raggiungendo lo Stivale. Siamo solo agli albori di un severo peggioramento che tra venerdì e sabato lascerà il segno su tante nostre regioni.

Questa forte depressione si svilupperà principalmente in Francia, ma le calde correnti di scirocco richiamate dal ciclone avranno modo di attraversare con veemenza tutta Italia, risalendo dal basso Mediterraneo verso nord con grandi carichi d'umidità. Ci aspettiamo non solo forti raffiche di vento oltre 80-90 km/h, specie su coste tirreniche e al sud, ma anche piogge e locali nubifragi su arco alpino, Liguria, Toscana, Friuli Venezia Giulia. Forti temporali raggiungeranno anche il sud Italia nel corso di sabato.

Domenica e lunedì il tempo migliorerà gradualmente ma si tratterà solo di una breve pausa transitoria in attesa di un'altra perturbazione, quella prevista tra martedì 24 e mercoledì 25. Anche in questo caso si tratterà di un fronte caldo proveniente dall'Atlantico che trasporterà sia aria più calda che nuove piogge e locali temporali. Nord e lato tirrenico saranno nuovamente i settori più esposti,.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 20 ottobre: tempo pessimo su tutto il nord e medio-alto Tirreno, rischio nubifragi a ridosso dei monti. Temporali intensi sul medio-alto Tirreno. Venti di burrasca su tutto il centro-sud. Temperature in aumento ovunque.

Sabato 21 ottobre: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, piogge e locali nubifragi al nord e medio-alto Tirreno, in transito anche sulle regioni centrali e meridionali. Libeccio intenso su gran parte d'Italia.

Domenica 22 ottobre: graduale momentaneo ovunque eccetto piogge deboli e sparse. Venti in indebolimento e temperature in calo.

Lunedì 23 ottobre: giornata di tregua su tutta Italia specie tra mattina e pomeriggio. In serata nubi in aumento al nordovest con piogge sparse. Temperature in aumento.

Martedì 24 ottobre: altro impulso fresco da ovest con piogge e acquazzoni, soprattutto al nord e sul lato tirrenico. Aumento termico al sud.

Mercoledì 25 ottobre: maltempo diffuso da nord a sud, rischio forti temporali sul Meridione.

GIovedì 26 ottobre: altra perturbazione in arrivo dall'atlantico in direzione del nord e dell'alto Tirreno. Piogge e temporali localmente forti.

