METEO: rinforzo dell'alta pressione con CALDO di nuovo in aumento quasi ovunque

Un graduale rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali si preannuncia a partire dalla prossima settimana. Giorno dopo giorno viene quindi confermata dai modelli la graduale interruzione della fase di instabilità portata dalle correnti oceaniche sul nostro Paese.

Il passaggio dell'ultimo corpo nuvoloso appartenente a questa lunga serie di impulsi instabili atlantici, è previsto attraversare le regioni del nord tra sabato e domenica, con dei nuovi temporali sulla fascia alpina e prealpina.

Successivamente lo sviluppo degli eventi sembra confermare una graduale rinforzo dell'alta pressione con tempo in miglioramento.

Analisi in quota del modello europeo riferita a sabato 7 agosto:

Con l'arrivo della prossima settimana il rinforzo anticiclonico viaggerà di pari passo con un rallentamento della corrente a getto. In questo modo verrà favorito un aumento della pressione atmosferica soprattutto nella parte occidentale del continente. La prossima settimana segnerà quindi un punto di svolta nella circolazione su ampia scala europea, sul nostro Paese appare probabile l'avvio di una fase atmosferica non più dominata dal respiro umido atlantico bensì da venti nord-occidentali più asciutti soprattutto in quota. Tornerà a farsi sentire l'aria calda subtropicale in arrivo dal nord Africa, con temperature che torneranno ad essere molto elevate al centro e al sud. Il caldo si farà comunque sentire anche al nord. Analisi in quota del modello europeo riferita a mercoledì 11 agosto:

Sintesi previsionale da venerdì 6 a venerdì 13 agosto:

Venerdì 6 con qualche temporale lungo la fascia alpina occidentale, soleggiato altrove. Temperature gradevoli e ventilato.

Sabato 7 torna qualche temporale più intenso al nord-ovest. Nubi di passaggio sul resto del nord. Soleggiato e caldo altrove.

Domenica 8 agosto ultimi temporali al nord, nubi di passaggio sul centro Italia, soleggiato al sud. Temperature nuovamente più elevate al centro e al sud.





Lunedì 9 soleggiato e caldo su tutto il Paese, con valori termici in ripresa specialmente al nord.





Martedì 10 soleggiato e caldo, con ripristino di condizioni termiche afose.