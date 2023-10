Meteo: prima settimana di novembre piena di maltempo!

Siamo ormai alle porte di novembre, l'ultimo mese dell'autunno meteorologico, il quale si preannuncia davvero movimentato e turbolento, soprattutto nella prima decade del mese. Nella settimana in arrivo dovremo fare i conti con diverse perturbazioni di origine atlantica che diventeranno via via sempre più intense, alimentate soprattutto da aria sempre più fredda proveniente dalla Groenlandia.

Il primo disturbo è atteso all'inizio della settimana, dunque proprio sul finale di ottobre, e si tratterà di una veloce perturbazione, comunque ricca di precipitazioni per il nord e il medio-alto Tirreno. Già nel corso di martedì 31 ottobre avremo un graduale miglioramento, con le ultime piogge che si esauriranno al centro e al sud. Ma già con l'arrivo di novembre, precisamente nella giornata di Ognissanti, dovremo riaprire gli ombrelli in diverse località del versante tirrenico, tra il centro e il sud Italia, considerando che transiterà un veloce cavo d'onda dall'Atlantico.

Questa rapidissima perturbazione proveniente da ovest sarà solo il preludio a una prima settimana di novembre davvero importante e dal chiaro stampo autunnale. Una forte e vasta perturbazione atlantica scivolerà sull'Europa occidentale e in seguito sul Mediterraneo tra il 2 e il 3 novembre, scatenando venti sostenuti e piogge diffuse, e anche locali temporali intensi con nubifragi che potrebbero colpire principalmente la Liguria e la Toscana, e localmente le Alpi e le Prealpi. Precipitazioni così intense potrebbero degenerare in situazioni spiacevoli, quali allagamenti, smottamenti, frane e anche alluvioni lampo. Altre perturbazioni arriveranno nel corso della prima decade di novembre, ma di queste ne parleremo in altri approfondimenti.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 30 ottobre: nuovo peggioramento in vista al nord, altra perturbazione atlantica ricca di piogge. Aumento termico al sud e scirocco sostenuto.

Martedì 31 ottobre: perturbazione al nordest e centro Italia, fenomeni sparsi al nordovest. Temperature in aumento al sud.

Mercoledì 1 novembre: Ognissanti residui piovaschi sul lato tirrenico e al sud. Temperature in lieve calo.

Giovedì 2 novembre: nuovo peggioramento in arrivo dalla sera al nordovest. Forte perturbazione in avvicinamento dall'Atlantico. Altrove stabile e temperature in aumento (per poco).

Venerdì 3 novembre: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, depressione nel Mediterraneo alimentata da fredde correnti nord-atlantiche. Temperature in calo ovunque.

Sabato 4 novembre: maltempo su gran parte del nord e del centro, improvvis aimpennata termica al sud per il ritorno dello scirocco.

Domenica 5 novembre: il maltempo si concentra su centro e sud, con venti intensi e calo termico. Migliora al nord.

