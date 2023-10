Meteo: prima settimana di novembre d'altri tempi, tante perturbazioni una dietro l'altra

L'evoluzione meteo per i prossimi 7 giorni si preannuncia ricca di colpi di scena, in chiaro stile autunnale come non se ne vedevano da diversi anni. Un piccolo assaggio lo abbiamo già avuto in queste ultime due settimane, grazie al ritorno tanto atteso delle perturbazioni atlantiche che hanno finalmente portato piogge degne di nota al Nord e sul versante tirrenico, seppur con qualche episodio spiacevole e eccessivo a causa di nubifragi e temporali stazionari. Ci riferiamo in particolare alla Liguria orientale e all'Emilia, che hanno fatto i conti con intensi nubifragi e locali esondazioni che hanno causato danni e crolli.

Nei prossimi giorni, questa situazione già abbastanza delicata potrebbe degenerare a causa dell'arrivo di molte altre perturbazioni di origine atlantica, tutte ricche di piogge e forti temporali. La prima settimana di novembre sarà caratterizzata da perturbazioni in rapida sequenza e molto ravvicinate, che daranno vita a tanto maltempo, colpendo da nord a sud, ma in particolare sia sul lato tirrenico che nel Nord Italia.

La prima perturbazione di novembre, in verità sarà molto blanda e coinciderà con la giornata di Ognissanti, portando piogge sparse sul versante tirrenico del centro e del Sud e, in modo molto marginale, anche al Nord. Una volta terminata questa perturbazione, ne arriverà subito un'altra, molto più intensa e ampia che porterà molta pioggia tra mercoledì 2 e giovedì 3 novembre. In questa occasione ci aspettiamo piogge intense su Liguria, Toscana, Emilia e gran parte del Nord, con accumuli localmente superiori ai 150 mm.

Come se non bastasse, ne arriverà un'altra ancora tra il 4 e il 6 novembre, ovvero nel weekend. Questo nuovo impulso di instabilità sarà legato a una depressione molto profonda che si instaurerà sull'Europa Centrale e che colpirà l'Italia anche con venti impetuosi di libeccio, come già accennato in questo articolo.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 31 ottobre: ultime piogge al nordest e regioni tirreniche, tempo in rapido miglioramento in giornata. Temperature in aumento al sud.

Mercoledì 1 novembre: nubi in aumento ovunque, piogge tra pomeriggio e sera specie sul lato tirrenico, a sprazzi su Alpi e Prealpi.

Giovedì 2 novembre: nuovo peggioramento in arrivo dalla sera al nordovest. Forte perturbazione in avvicinamento dall'Atlantico. Altrove stabile e temperature in aumento (per poco).

Venerdì 3 novembre: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, depressione nel Mediterraneo alimentata da fredde correnti nord-atlantiche. Temperature in calo netto al nord, rischio nubifragi sul lato tirrenico e nordest.

Sabato 4 novembre: altra perturbazione in arrivo dall'Atlantico, venti intensi di libeccio su gran parte d'Italia e piogge sul lato tirrenico e nordest.

Domenica 5 novembre: insistono le piogge al nordest, centro e sud Italia. Temperature in calo ovunque.

Lunedì 6 novembre: persistono tese correnti occidentali specie sul lato tirrenico, con piogge sparse e locali acquazzoni.

