Meteo: piogge e TEMPORALI prima di un'altra ondata di caldo

Il sole e il caldo potrebbero incontrare alcune difficoltà nel corso della settimana. Come già sottolineato in precedenti editoriali, l'anticiclone nordafricano che attualmente domina gran parte del Mediterraneo e dell'Europa centrale, sarà sfidato da correnti leggermente più instabili provenienti dall'Atlantico. Saranno proprio queste correnti occidentali a indebolire progressivamente l'alta pressione e a compromettere le condizioni meteo, in particolare sulle regioni del nord e del Medio Alto Tirreno.

È evidente che non ci sarà l'arrivo di perturbazioni strutturate o in stile autunnale, ma piuttosto brevi periodi di instabilità e alcuni temporali intensi, alcuni dei quali potrebbero essere localmente violenti, con grandine e forti rovesci. I primi segnali del peggioramento sono attesi tra martedì e mercoledì, principalmente sull'arco alpino e al nord-ovest. Altrove, ci aspettiamo un generale aumento della nuvolosità, ma con un clima ancora molto caldo, soprattutto al sud:

Tra giovedì e venerdì, le temperature caleranno leggermente ovunque, pur rimanendo al di sopra delle medie stagionali. Questa diminuzione della temperatura porterà piogge e rovesci sparsi in gran parte del centro-nord, in particolare nelle zone montuose e collinari. I fenomeni saranno leggermente più intensi al nord tra giovedì e venerdì, ma stiamo parlando di un peggioramento temporaneo.

Durante il weekend e l'inizio della prossima settimana, l'anticiclone rafforzerà la sua presenza sull'Italia, spazzando via ogni residuo di maltempo e innalzando le temperature in tutto lo stivale, in particolare al sud e sulle principali isole, annunciando una nuova fase pienamente estiva:

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Martedì 12 Settembre: stabile su tutta Italia e caldo in leggero aumento nelle ore diurne. Massime fino a 33-34°C nelle zone interne. Locali temporali sulle Alpi in serata con qualche isolato coinvolgimento del Piemonte.

Mercoledì 13 Settembre: instabilità blanda e disorganizzata al nord, nubi in aumento. Più stabile altrove.

Giovedì 14 Settembre: generale calo delle temperature, ma piogge sparse presenti perlopiù al nord, alto Tirreno e Sardegna.

Venerdì 15 Settembre: piogge sparse al nord e centro Italia, localmente al sud. Caldo in graduale attenuazione.

Sabato 16 Settembre: fenomeni sparsi al nord, più stabile altrove con caldo nella norma.

Domenica 17 Settembre: possibile intensificazione del caldo specie al sud.

Lunedì 18 Settembre: caldo ovunque, specie al sud con valori termici eccezionali per il periodo. Stabile.

