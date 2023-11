Meteo: novembre chiude con altro maltempo, anche NEVE

Ci avviamo a grandi falcate verso il finale di novembre e dell'autunno meteorologico, un finale piuttosto scoppiettante che ci riserverà altre sorprese in ottica maltempo. Ed anche il mese di dicembre pare proprio che possa proseguire su questa scia di dinamicità, una parola chiave che negli ultimi anni avevamo ormai dimenticato nel campo meteo.

La settimana in arrivo partirà sotto il segno della pioggia su diverse regioni, in particolare quelle tirreniche e del sud grazie all'avvento di una nuova perturbazione atlantica. Si tratterà di un veloce fronte che porterà piogge specie su Lazio, Campania e Calabria, come visto in questo articolo.

Nessuna pausa: dopo questa veloce perturbazione se ne preparerà un'altra, questa volta molto più prolifica anche per le regioni centrali e del nord! Da giovedì 30 novembre il tempo tornerà a peggiorare con pioviggini e locali piogge moderate al nord e alto Tirreno, a cui si aggiungerà anche la neve a quote collinari sul nordovest.

Ad inizio dicembre la perturbazione coinvolgerà gran parte d'Italia, regalando precipitazioni abbastanza democratiche sul nordest, al centro e al sud. È chiaro, tuttavia, che gli accumuli più importanti riguarderanno i settori tirrenici.

Per quanto riguarda la neve, il momento più propizio sarà tra giovedì 30 e le prime ore di venerdì 1 dicembre. I fiocchi bianchi si spingeranno fino in collina al nordovest, complice la tenace resistenza di uno strato d'aria fredda nei medio-bassi strati sulla Val Padana occidentale. Questo cuscinetto sarà indispensabile per far scendere la neve fino a 400-500 metri di quota ed occasionalmente anche più in basso sul Piemonte occidentale, Valle d'Aosta, alta Lombardia.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Lunedì 27 novembre: nubi in aumento ovunque, tornano le piogge tra pomeriggio e sera sulle regioni tirreniche. Nevicate copiose sulle Alpi di confine di Piemonte e Valle d'Aosta, anche nelle valli. Temperature in lieve su tutto il centro e il sud.

Martedì 28 novembre: altro veloce peggioramento al centro e al sud, clima freddo. Neve in Appennino oltre 900-1000 metri.

Mercoledì 29 novembre: residui fenomeni al sud e basso Adriatico, migliora altrove.

Giovedì 30 novembre: arriva un'altra perturbazione, prime piogge e locali nevicate in collina al nordovest. Occasionali fiocchi di neve anche a bassissima quota tra Piemonte e Lombardia. Nubi in aumento al nordest e centro Italia.

Venerdì 1 dicembre: maltempo al nord e regioni centrali, nubi al sud ma temperature in aumento momentaneo.

Sabato 2 dicembre: scorrimento veloce della perturbazione verso sud, migliora al nord.

Domenica 3 dicembre: ultimi fenomeni al sud e basso adriatico, momentaneamente stabile al nord.

