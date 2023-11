Meteo: nessun accenno di stabilità, dicembre parte forte

Non ci sarà spazio per l'alta pressione nel Mediterraneo: è questo il responso degli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo, ormai concordi con l'arrivo di perturbazioni una dopo l'altra sulla nostra penisola. Per quel che riguarda i prossimi sette giorni si tratterà in prevalenza di fronti atlantici, seppur particolarmente freddi grazie alle influenze provenienti dall'Europa centro-orientale, ma non escludiamo che nel prosieguo di dicembre possa aprirsi nuovamente anche la porta dell'est!

La prossima perturbazione sulla tabella di marcia è attesa giovedì, proprio nell'ultimo giorno dell'autunno meteorologico. Questa perturbazione atlantica porterà piogge al nord e regioni tirreniche, oltre che episodi nevosi fino in collina sul settentrione!

Ma non finisce qui: nel week-end, dopo una pausa quasi inesistente, l'Italia farà i conti con un'altra ondata di maltempo che apporterà piogge al nordest e regioni centrali, con accumuli localmente abbondanti. Anche in questo frangente la neve potrebbe raggiungere quote di collina sul nordest, sporadicamente anche più in basso!

Come se non bastasse dopo il transito di questa perturbazione avremo un crollo notevole delle temperature su tutta Italia, come visto in questo articolo.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 29 novembre: residui fenomeni al sud e basso Adriatico, migliora altrove.

Giovedì 30 novembre: arriva un'altra perturbazione, prime piogge e locali nevicate in collina al nordovest. Occasionali fiocchi di neve anche a bassissima quota tra Piemonte e Lombardia. Nubi in aumento al nordest e centro Italia.

Venerdì 1 dicembre: maltempo al nord e regioni centrali, nubi al sud ma temperature in aumento momentaneo.

Sabato 2 dicembre: nuovo peggioramento in arrivo al nord dopo una pausa irrilevante. Nevicate al nordest fino in collina. Peggiora gradualmente anche al centro.

Domenica 3 dicembre: Ultimi fenomeni al nordest, piogge e rovesci su centro e sud. Temperature in rapido calo ovunque.

Lunedì 4 dicembre: insistono flussi instabili su centro e sud, pausa in arrivo al nord ma clima freddo.

Martedì 5 dicembre: tempo perturbato su gran parte del centro e del sud. Neve in Appennino fin sotto i 1000 metri.

