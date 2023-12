Meteo: maltempo confermato ma l'alta pressione incombe

All'inizio della settimana tornerà una sorta di alta pressione che riporterà qualche ora di tranquillità e stabilità su tutta la nostra penisola. Tuttavia, subito dopo, ecco che irromperà un'altra perturbazione, come già menzionato in questo articolo, che ci costringerà a prendere l'ombrello in diversi territori, soprattutto al centro e al sud Italia. È importante sottolineare che, anche in questo caso, come nei precedenti episodi, si tratterà di una perturbazione molto veloce, limitata tra il 13 e il 15 dicembre.

Subito dopo la metà del mese, tornerà prepotentemente l'alta pressione, questa volta con geopotenziali molto elevati, non solo sull'Italia, ma su tutta l'Europa centro-occidentale. L'anticiclone si stabilirà principalmente tra Francia e Germania, dove si prevede un impressionante aumento delle temperature, soprattutto in alta quota. Nella mappa allegata, infatti, possiamo osservare geopotenziali praticamente estivi, che corrispondono a valori termici in quota decisamente superiori alle medie del periodo.

Un anticiclone così invadente e potente sull'Europa centrale blocca completamente le incursioni instabili provenienti dall'Atlantico, le quali sono costrette a deviare verso il Nord Europa. Senza dubbio, si tratta di una configurazione molto deleteria per il nord e il versante tirrenico, in quanto verrebbero a mancare le perturbazioni e, di conseguenza, anche le piogge e le nevicate. Situazioni di questo tipo sono favorevoli agli inquinanti che possono proliferare senza problemi, soprattutto al nord, e nelle regioni tirreniche a causa di nebbie e nubi basse.

Non è ancora del tutto chiaro quanto durerà questo potente anticiclone sull'Europa centro-occidentale, tuttavia, paradossalmente, potrebbe risultare determinante per la discesa di masse d'aria molto fredde, a tratti gelide, sull'Europa orientale e, successivamente, anche sulle regioni adriatiche e del sud, proprio a ridosso delle festività natalizie.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 10 dicembre: veloce perturbazione su centro e sud con piogge sparse. Stabile al nord. Temperature stazionarie.

Lunedì 11 dicembre: anticiclone su tutta Italia, possibili nebbie al nord e nubi basse sulle regioni tirreniche. Temperature in aumento.

Martedì 12 dicembre: anticiclone su tutta Italia. Nubi basse e nebbie al nord e regioni tirreniche. Temperature in aumento laddove splenderà il Sole, molto freddo di notte e all'alba.

Mercoledì 13 dicembre: nuova perturbazione in arrivo. Precipitazioni forti sulle Alpi di confine con neve in alta quota, maltempo anche al nordest. Più asciutto al nordovest.

Giovedì 14 dicembre: migliora al nord, peggiora su centro e sud con piogge diffuse. Temperature in calo.

Venerdì 15 dicembre: persiste il maltempo al sud e sul medio-basso Adriatico. Neve in Appennino. Temperature in calo.

Sabato 16 dicembre: ultimissimi fenomeni al sud, più stabile altrove. Forte anticiclone in arrivo.

