Meteo: Italia immersa nell'autunno, settimana densa di piogge!

La tanto attesa perturbazione atlantica è giunta a destinazione ed è già in atto da diverse ore, interessando buona parte della nostra penisola. In particolare, le regioni settentrionali e del Medio Alto Tirreno sono le più colpite dalle piogge consistenti, mentre il meridione e gran parte del Centro Italia sono alle prese con fortissime raffiche di scirocco. Proprio queste correnti umide e calde confluiscono verso il settentrione e l'Alto Tirreno, alimentando importanti sistemi temporaleschi e portando precipitazioni abbondanti, soprattutto nelle zone montuose.

L'apice di questa perturbazione è previsto per domani, quando violenti temporali potranno attraversare parti del centro e del sud, mentre le ultime piogge si faranno sentire a nord. Tuttavia, durante il fine settimana, le condizioni meteorologiche miglioreranno gradualmente grazie allo spostamento di questo ampio ciclone verso l'Europa centro-settentrionale.

Dopo una breve tregua all'inizio della prossima settimana, altre perturbazioni atlantiche si prepareranno a interessare il Mediterraneo, contribuendo a mantenere condizioni meteorologiche dinamiche e turbolente, tipiche dell'autunno. È prevista un'altra perturbazione tra martedì e mercoledì e addirittura una terza tra giovedì e venerdì, entrambe in rapida successione, che potrebbero coinvolgere gran parte della penisola. In altre parole, preparate ombrelli e abiti autunnali, poiché la stagione sta decisamente accelerando dopo un inizio che ci ha fatto dimenticare il vero spirito autunnale.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 21 ottobre: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, piogge e locali nubifragi al nord e medio-alto Tirreno, in transito anche sulle regioni centrali e meridionali. Libeccio intenso su gran parte d'Italia.

Domenica 22 ottobre: graduale momentaneo ovunque eccetto piogge deboli e sparse. Venti in indebolimento e temperature in calo.

Lunedì 23 ottobre: giornata di tregua su tutta Italia specie tra mattina e pomeriggio. In serata nubi in aumento al nordovest con piogge sparse. Temperature in aumento.

Martedì 24 ottobre: altro impulso fresco da ovest con piogge e acquazzoni, soprattutto al nord e sul lato tirrenico. Aumento termico al sud.

Mercoledì 25 ottobre: maltempo diffuso da nord a sud, rischio forti temporali sul Meridione.

GIovedì 26 ottobre: altra perturbazione in arrivo dall'atlantico in direzione del nord e dell'alto Tirreno. Piogge e temporali localmente forti.

Venerdì 27 ottobre: maltempo diffuso specie al nordest, centro e sud. Temperature in calo ovunque.

