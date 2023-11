Meteo: Italia avvolta dal maltempo per giorni

È appena cominciato l'ultimo mese dell'autunno meteorologico e, come ampiamente previsto, si è rivelato un esordio piuttosto nuvoloso e bagnato su molte località, soprattutto sul lato tirrenico, a causa di una perturbazione atlantica. In realtà, si tratta solo di un veloce fronte proveniente da ovest che farà da apripista per una significativa fase perturbata che avvolgerà l'Italia nelle prossime 48 ore.

Un vero e proprio corridoio depressionario si estenderà dal Nord Atlantico fino a investire il Mediterraneo, favorendo l'arrivo di varie perturbazioni una dopo l'altra nel corso di questa prima decade di novembre e con buona probabilità almeno fino a metà mese. Ma senza spingerci troppo oltre, possiamo concentrare l'attenzione sulle prossime due perturbazioni che saranno effettivamente tra le più intense di questa stagione.

La prossima è ormai in dirittura d'arrivo e coinvolgerà l'Italia tra il 2 e il 3 novembre, mentre quella successiva colpirà la nostra penisola tra sabato 4 e domenica 5. Saranno due perturbazioni ravvicinate, entrambe molto intense, che porteranno piogge diffuse, specie al nord, sul lato tirrenico e soprattutto forti venti di libeccio sia al centro che al sud Italia.

All'inizio della prossima settimana si prevede una fase ancora abbastanza incerta, con prevalenza di correnti umide e intense da ovest che apporteranno nuovi addensamenti e altre precipitazioni, principalmente sui versanti più esposti, appunto quelli tirrenici.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 1 novembre: nubi in aumento ovunque, piogge tra pomeriggio e sera specie sul lato tirrenico, a sprazzi su Alpi e Prealpi.

Giovedì 2 novembre: nuovo peggioramento in arrivo dalla sera al nordovest. Forte perturbazione in avvicinamento dall'Atlantico. Altrove stabile e temperature in aumento (per poco).

Venerdì 3 novembre: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, depressione nel Mediterraneo alimentata da fredde correnti nord-atlantiche. Temperature in calo netto al nord, rischio nubifragi sul lato tirrenico e nordest.

Sabato 4 novembre: altra perturbazione in arrivo dall'Atlantico, venti intensi di libeccio su gran parte d'Italia e piogge sul lato tirrenico e nordest.

Domenica 5 novembre: insistono le piogge al nordest, centro e sud Italia. Temperature in calo ovunque.

Lunedì 6 novembre: persistono tese correnti occidentali specie sul lato tirrenico, con piogge sparse e locali acquazzoni.

Martedì 7 novembre: ultime piogge sul lato tirrenico e al nordest prima di un deciso (momentaneo) miglioramento.

Mercoledì 8 novembre: da confermare probabile transito di piogge al nordovest e temporali al sud e basso Tirreno.

