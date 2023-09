Meteo: il ritorno del caldo è CERTEZZA, ma quanto durerà?

Non ci sono più dubbi sul ritorno del caldo in Italia, grazie al solito anticiclone africano che è destinato ad avvolgere gran parte dell'Europa occidentale in questo finale di settembre. Si ripropone, così, il consueto schema barico degli ultimi mesi, che vede questo vasto campo di alta pressione inglobare gran parte del vecchio continente, tenendo ben distanti le perturbazioni nord atlantiche.

Le perturbazioni e ogni tentativo di maltempo mancheranno in Italia per diversi giorni, almeno fino al 4 ottobre, come più volte annunciato nei precedenti editoriali. Fino a quel momento, faremo i conti con l'anticiclone, con la stabilità e con temperature superiori alle medie del periodo in gran parte d'Italia. L'anomalia più significativa la riscontriamo al Nord, dove potremmo registrare valori termici di almeno 6 o 7° superiori alle medie del periodo tra il 28 settembre e il 3 ottobre. Anomalie più contenute sul resto d'Italia, diminuendo man mano che scendiamo verso sud, fino ad arrivare a valori in media con l'inizio di ottobre.

Le temperature più elevate le riscontreremo in Europa occidentale, in particolare tra Spagna e Francia, dove si registrano valori fino a 12° al di sopra delle medie tipiche del periodo. Insomma, un caldo eccezionale per queste aree.

Come detto, almeno fino al 4 ottobre non ci saranno particolari variazioni, se non spiccate escursioni termiche tra giorno e notte. Alle giornate calde e assolate, con temperature massime che potrebbero toccare i 30°, si contrappongono serate e notti particolarmente fresche. Per un cambiamento della situazione, occorrerà attendere almeno il 5 ottobre, come indicato dai principali centri di calcolo; ma di questo parleremo meglio nei prossimi editoriali.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Mercoledì 27 Settembre: sereno quasi ovunque, tranne rarissimi fenomeni su Sicilia e Calabria. Temperature in leggero aumento.

Giovedì 28 Settembre: rinforzo generale dell'alta pressione, ma con clima gradevole di giorno e molto fresco di notte.

Venerdì 29 Settembre: stabile ovunque, anticiclone in rinforzo specie al nord e lato tirrenico. Temperature in aumento specie al nord e sul lato tirrenico.

Sabato 30 Settembre: stabile su tutta Italia, anticiclone e caldo settembrino.

Domenica 1 ottobre: stabile ovunque e totale assenza di piogge. Temperature estive ma non estreme.

Lunedì 2 ottobre: caldo in intensificazione al nord, con punte di 31°C in Val Padana. Più gradevole al sud. Stabile ovunque.

Martedì 3 ottobre: stabile su tutta Italia, locali banchi di nebbia notturni nelle valli.

Cosa succederà a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località