Meteo: il maltempo si ripresenta e puÃ² fare sul serio!

Il maltempo si è preso una pausa dopo ben tre settimane di predominio quasi incontrastato sul Mediterraneo. Da inizio settimana, infatti, l'anticiclone è tornato ad aleggiare sul Mediterraneo riportando un po' di stabilità ed anche un aumento delle temperature massime da nord a sud. Ma attenzione, poiché non siamo alle prese con un anticiclone statico e persistente! Anzi, a dirla tutta tra non molto dovremo metter mano nuovamente all'ombrello su diverse regioni, soprattutto quelle del centro e del sud.

Da qui a una settimana ci aspettano almeno due perturbazioni, una delle quali decisamente corposa e colma di maltempo. La prima arriverà tra venerdì sera e sabato, ma sarà davvero molto fugace e in grado di arrecare qualche disturbo esclusivamente sul medio-basso Adriatico e al sud. Avremo un deciso calo termico e venti sostenuti di tramontana per circa 24 ore, dopodiché il tempo migliorerà ovunque.

Nel week-end, infatti, ci aspettiamo nuovamente l'alta pressione in ogni angolo d'Italia. Anche le temperature si riprenderanno nuovamente, ma anche in questo caso il miglioramento sarà di breve durata!

Come già accennato in questo articolo, si prospetta un peggioramento decisamente più severo ad inizio prossima settimana, stante l'ingresso di un flusso freddo direttamente sul mar Tirreno che scaverà una profonda depressione colma di maltempo. Questa nuova perturbazione porterà tante piogge e locali nubifragi: l'obiettivo dichiarato sembra essere proprio il centro-sud e le due isole maggiori, ma vi è la possibilità che anche i settori del nord, specie a sud del Po, possano rientrare sotto le nubi più cariche di pioggia attorno al 21-22 novembre.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 17 novembre: peggiora tra pomeriggio e sera sul medio-basso Adriatico per l'arrivo di venti freddi dai Balcani. Soleggiato altrove, eccetto nubi basse sul lato tirrenico. Temperature in calo.

Sabato 18 novembre: ultimi fenomeni al sud e venti tesi di tramontana. Temperature in netto calo.

Domenica 19 novembre: stabile ovunque, torna l'alta pressione ma clima freddo sul lato adriatico e al sud.

Lunedì 20 novembre: stabile ovunque, ancora alta pressione su tutta Italia. Temperature in aumento.

Martedì 21 novembre: nuovo sensibile peggioramento su regioni centrali e Sardegna. Depressione in formazione nel mar Tirreno. Possibile maltempo anche su Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, da confermare.

Mercoledì 22 novembre: maltempo diffuso su centro, sud e isole maggiori. Rischio nubifragi su Sardegna e Sicilia. Più stabile al nord, ai margini del maltempo. Temperature in calo.

Giovedì 23 novembre: possibile persistenza del maltempo al sud con forti rovesci. Nord sempre ai margini.

