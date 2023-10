Meteo fin troppo caldo, apice nel week-end, poi...

L'autunno al momento non ha alcuna intenzione di decollare sul Mediterraneo, su gran parte dell'Europa Centro occidentale, e pare proprio che avrà difficoltà almeno sino a metà ottobre. Pertanto, l'estate ne approfitterà e ci regalerà altre giornate, fin troppo stabili e fin troppo calde per il periodo, soprattutto al Nord e nelle regioni centrali, dove nel corso del weekend avremo addirittura un ulteriore incremento delle temperature su valori praticamente da piena estate.

Come già visto in questo articolo, il Nord Italia farà i conti con temperature davvero eccezionali e di almeno 10-12 °C superiori alle tipiche medie di ottobre. Questo significa che potremmo generalmente raggiungere i 30-31 °C in molte città della Val Padana, ma valori simili li avremo anche nelle aree interne del Centro Italia.

Anche la prossima settimana, in verità, non mostrerà particolari segni autunnali, se non nelle solite nebbie e foschie che cominciano a prendere possesso delle notti su buona parte delle pianure e delle valli. Con l'aumentare dei minuti di buio, è chiaro che si intensifica il fenomeno dell'irraggiamento notturno e pertanto l'umidità raggiunge con più facilità il punto di condensazione, dando vita così a questi banchi di nebbia e a foschie piuttosto dense.

L'alta pressione, dunque, sarà protagonista anche nel corso della prossima settimana, e solo nel prossimo weekend potremmo assistere a un iniziale cambiamento del tempo per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Ma di questo ne parleremo meglio nei prossimi editoriali.

Sabato 7 ottobre: stabile su tutta Italia e temperature simil-estive. Possibili foschie e isolati banchi di nebbia su valli e pianure.

Domenica 8 ottobre: anticiclone invadente e ancora clima simil-estivo di giorno. Temperature fino a 31-32°C in Val Padana.

Lunedì 9 ottobre: breve rinforzo del vento al nord e lato adriatico, con improvviso calo delle temperature. Clima più fresco ovunque.

Martedì 10 ottobre: anticiclone invadente, tempo stabile e nuovo aumento termico ovunque.

Mercoledì 11 ottobre: poche variazioni, clima caldo di giorno e molto fresco di notte. Tempo stabile da nord a sud.

Giovedì 12 ottobre: possibile persistenza dell'alta pressione con caldo anomalo.

Venerdì 13 ottobre: poche variazioni, insiste l'alta pressione con temperature sopra le medie. Foschie e nebbie notturne e mattutine su valli e pianure.

