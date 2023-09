Meteo: ecco la sferzata molto CALDA, ma si intravedono anche le piogge

L'alta pressione nord africana si rinforza sempre più e adesso ha inglobato tutto il meridione, dopo che nei giorni scorsi aveva beneficiato di aria più fresca proveniente dall'est.

Questo forte anticiclone causerà un sensibile incremento termico anche sulle regioni del Sud, mentre il caldo proseguirà anche su centro e nord almeno fino al 13 settembre. Insomma, ci aspettano almeno altri quattro giorni decisamente caldi, con temperature massime che spesso supereranno i 32°, e localmente potrebbero toccare i 33-34° nelle zone più interne. Eloquenti le temperature massime previste martedì 12:

Fortunatamente, l'alta pressione non sarà opprimente né prolungata per settimane, come avvenuto nei mesi precedenti. È sempre più probabile un graduale indebolimento dell'intera struttura anticiclonica attorno a metà mese, il che favorirebbe il ritorno di qualche pioggia e temporale in molte delle nostre regioni. Le prime note instabili dovrebbero raggiungere il nord già dal 12 settembre, in particolare sull'arco alpino dove potrebbero svilupparsi forti temporali locali.

Mercoledì 13, invece, qualche temporale, un po' più diffuso, potrebbe raggiungere il nord-ovest e quindi anche le pianure del Piemonte tra il pomeriggio e la sera. Altrove, continuerà a predominare il caldo con tempo stabile. Ma tra il 14 e il 15 settembre, l'aria più fresca atlantica potrebbe invadere tutta l'Italia, favorendo non solo un generale calo delle temperature, ma anche il transito di nubi, piovaschi e qualche temporale. Si tratterà di fenomeni abbastanza passeggeri che interesseranno prima il Nord e la Sardegna, e successivamente centro e sud. Tuttavia, come anticipato, tutto si dissolverà nell'arco di 24-48 ore. In seguito, aumentano le probabilità di una nuova ondata di caldo, ma approfondiremo l'argomento nei prossimi editoriali.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Domenica 10 Settembre: stabile da nord a sud. Caldo in intensificazione su tutta Italia, anomalie più accentuate al nord.

Lunedì 11 Settembre: generalmente stabile da nord a sud, caldo estivo, più forte al nord.

Martedì 12 Settembre: stabile su tutta Italia e caldo in leggero aumento nelle ore diurne. Massime fino a 33-34°C nelle zone interne. Locali temporali sulle Alpi.

Mercoledì 13 Settembre: alta pressione e caldo ovunque, leggermente più fresco solo di notte e all'alba. In serata possibili temporali in arrivo su Alpi e Piemonte, anche in pianura.

Giovedì 14 Settembre: lento cedimento dell'alta pressione. Refoli freschi con locali acquazzoni e temporali al nord e Sardegna. Stabile altrove.

Venerdì 15 Settembre: piogge sparse al nord e centro Italia, localmente al sud. Caldo in graduale attenuazione.

Sabato 16 Settembre: aria più gradevole per tutti, isolati piovaschi al sud, stabile altrove.

