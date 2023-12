Meteo: ecco il possente anticiclone, rischio PIOGGIA solo su alcune zone

Il tanto discusso anticiclone delle Azzorre a breve invaderà l'Europa ed anche l'Italia, cacciando via la perturbazione che in queste ultime ore ha portato delle piogge sparse su centro e sud Italia. Prima di lasciare l'Italia, tuttavia, causerà sostenuti venti di grecale su centro e sud, oltre che residue piogge nel corso di sabato e fiocchi di neve in montagna sull'Appennino.

Certamente da domenica il Sole tornerà praticamente ovunque ed anche le temperature proveranno leggermente a riprendersi. Paradossalmente l'aumento termico sarà maggiore in montagna, specie sulle Alpi, dove le anomalie termiche saranno decisamente importanti a partire dall'avvio di settimana. Le tipiche inversioni termiche del periodo porteranno l'aria fredda a scendere verso pianure e valli e l'aria calda a salire verso l'alto, causando un aumento termico in montagna.

Le anomalie tra 16 e 21 dicembre sono decisamente clamorose, poiché estese a gran parte d'Europa. Questo potente campo di alta pressione porterà la colonnina di mercurio di almeno 6-7°C oltre le medie su un arco di tempo di 5 giorni. Più nel dettaglio, tra 18 e 19 dicembre, l'anomalia rischia di raggiungere addirittura i +14°C.

Ovviamente questo significa che non ci saranno piogge o perturbazioni. Le uniche precipitazioni saranno presenti al sud, marginalmente, nel corso della prossima settimana a causa della perturbazione attuale che, con complessi movimenti, proverà a risalire verso nord dopo aver raggiunto il nord Africa.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 16 dicembre: ultimissimi fenomeni al sud, più stabile altrove. Forte anticiclone in arrivo.

Domenica 17 dicembre: potente anticiclone su tutta Italia e l'Europa centrale. Nebbie e nubi basse in Val Padana e lato tirrenico. Temperature in aumento al nord.

Lunedì 18 dicembre: anticiclone su tutta Italia, residui soffi freddi al sud e basso Adriatico. Temperature in netto aumento sulle Alpi.

Martedì 19 dicembre: anticiclone disteso sull'Europa centrale fino ad inglobare l'Italia. Temperature in aumento in quota, nebbie e nubi basse in pianura.

Mercoledì 20 dicembre: stabile su tutto il centro ed il nord. Zero termico oltre 3000 metri sulle Alpi. Da valutare una possibile recrudescenza delle piogge all'estremo sud, a causa della perturbazione del 14-15 dicembre, in risalita dal basso Mediterraneo.

Giovedì 21 dicembre: isolati fenomeni al sud, esordio d'inverno astronomico molto stabile e nebbioso al nord.

Venerdì 22 dicembre: stabile su gran parte d'Italia, assenza di piogge. Temperature invernali di notte, nebbie al nord e nubi basse sul lato tirrenico.

