Meteo: dall'autunno all'inverno in pochi giorni

La settimana è cominciata all'insegna della stabilità, ma vi assicuriamo che si tratta di mero fuoco di paglia, poiché il prosieguo della settimana riserverà non poche sorprese!

Nell'arco di pochi giorni si susseguirano situazioni totalmente diverse tra loro, passando da un regime pienamente autunnale ad uno praticamente invernale. Si comincia da domani, quando una perturbazine nord-atlantica scivolerà sul Mediterraneo scatenando un'ondata di maltempo su centro e sud Italia. Qualche fenomeno passeggero anche su Veneto ed Emilia Romagna, ma saranno i settori più a sud il vero obiettivo del maltempo.

Questo ciclone agirà almeno fino a giovedì, dopodiché ci sarà una brevissima pausa in attesa della prima ondata di freddo della stagione. L'irruzione artica è già confermata su tutta l'Europa centro-orientale, ma a quanto pare potrebbe distendersi sin verso l'Italia. Le temperature crolleranno nel corso del week-end e addirittura potrebbero verificarsi le prime nevicate a quote basse per il periodo come annunciato in questo articolo.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 21 novembre: nuovo sensibile peggioramento su regioni centrali e Sardegna. Depressione in formazione nel mar Tirreno. Possibile maltempo anche su Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, da confermare.

Mercoledì 22 novembre: maltempo diffuso su centro, sud e isole maggiori. Rischio nubifragi su Sardegna e Sicilia. Più stabile al nord, ai margini del maltempo. Temperature in calo.

Giovedì 23 novembre: possibile persistenza del maltempo al sud con forti rovesci. Nord sempre ai margini. Temperature in lieve aumento.

Venerdì 24 novembre: ultimi fenomeni al sud legati al ciclone dei giorni precedenti. Tempo in miglioramento ovunque. Temperature in aumento.

Sabato 25 novembre: maltempo su centro e sud, temperature in forte calo grazie all'arrivo di correnti fredde nord-orientali. Neve sul lato adriatico fin sotto i 900-1000 metri.

Domenica 26 novembre: freddo ovunque, maltempo al sud e basso Adriatico.

Lunedì 27 novembre: qualche fenomeno sparso al sud, più soleggiato altrove. Molto freddo di notte e all'alba, rischio gelate e brinate.

