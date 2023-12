Meteo: cambio di circolazione dal week-end, Italia divisa in due

La perturbazione attualmente in transito sul nord Italia raggiungerà a breve le regioni centrali e meridionali, determinando un peggioramento di stampo invernale. Questa perturbazione, infatti, richiamerà aria più fredda dai Balcani che tra venerdì e sabato farà precipitare le temperature su tutto il centro ed il sud. I forti venti di grecale, attesi venerdì, porteranno addensamenti lungo l'Appennino e fiocchi di neve a quote di bassa montagna.

Tuttavia il cambiamento del tempo è dietro l'angolo, come accennato in questo articolo. A partire dal week-end l'anticiclone si riaffaccerà con prepotenza sull'Europa, dando inizio ad un periodo di stabilità ed anomalie importanti. Questo invadente anticiclone impedirà l'arrivo di altre perturbazioni atlantiche, pertanto avremo scarsezza di precipitazioni e temperature oltre le medie principalmente al nord.

Il sud, invece, potrebbe ritrovarsi ad inizio settimana sotto refoli freddi dall'est ed anche residui fenomeni legati alla perturbazione attuale, che nel frattempo potrebbe risalire dal nord Africa nuovamente verso il Meridione.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 14 dicembre: migliora al nord, peggiora su centro e sud con piogge diffuse. Temperature in calo.

Venerdì 15 dicembre: persiste il maltempo al sud e sul medio-basso Adriatico. Neve in Appennino. Temperature in calo.

Sabato 16 dicembre: ultimissimi fenomeni al sud, più stabile altrove. Forte anticiclone in arrivo.

Domenica 17 dicembre: potente anticiclone su tutta Italia e l'Europa centrale. Nebbie e nubi basse in Val Padana e lato tirrenico. Temperature in aumento al nord.

Lunedì 18 dicembre: anticiclone su tutta Italia, residui soffi freddi al sud e basso Adriatico. Temperature in netto aumento sulle Alpi.

Martedì 19 dicembre: anticiclone disteso sull'Europa centrale fino ad inglobare l'Italia. Temperature in aumento in quota, nebbie e nubi basse in pianura.

Mercoledì 20 dicembre: stabile su tutto il centro ed il nord. Zero termico oltre 3000 metri sulle Alpi. Da valutare una possibile recrudescenza delle piogge all'estremo sud, a causa della perturbazione del 14-15 dicembre, in risalita dal basso Mediterraneo.

