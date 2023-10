Meteo: autunno a tutta forza tra fine ottobre e inizio novembre

Ottobre, che a breve volgerà al termine, lascerà spazio a un mese di novembre che si preannuncia decisamente più dinamico e movimentato rispetto al mese attuale. Le perturbazioni atlantiche non si esauriranno qui, anzi, si intensificheranno ulteriormente poiché inizieranno a entrare in gioco anche le prime masse d'aria di provenienza polare, decisamente più fredde, che rafforzeranno i fronti freddi e instabili provenienti dal Nord Atlantico.

Davanti a noi si profila un periodo molto movimentato e dinamico, caratterizzato da sporadiche, se non quasi inesistenti, presenze dell'anticiclone, sia esso azzorriano o africano. In breve, potremmo ritrovarci a vivere un autunno come quelli di un tempo, un tipo di autunno che da diversi anni non riusciamo a percepire nel Mediterraneo.

Analizzando più nel dettaglio, la fine di ottobre si presenterà abbastanza perturbata, in particolare al Nord e sul versante tirrenico. Questo perché una rapida perturbazione atlantica si avvicinerà all'Italia, portando con sé piogge, anche se si esaurirà nell'arco di 36 ore.

Successivamente, dopo una breve pausa, intorno al 2-3 novembre una perturbazione molto più estesa farà il suo ingresso, potenzialmente interessando gran parte della nostra penisola. In questo contesto, si creerà un vero e proprio "corridoio depressionario" tra l'Atlantico e il Mediterraneo, favorendo l'arrivo di numerose perturbazioni consecutive. Queste condizioni porteranno non solo a maltempo diffuso da nord a sud, ma anche a un progressivo calo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 28 ottobre: addensamenti sparsi sul lato tirrenico e Triveneto con rari fenomeni. Meglio altrove. Clima gradevole di giorno.

Domenica 29 ottobre: nubi in aumento al nord e alto Tirreno, rischio piogge e locali forti rovesci in Liguria, alto Piemonte, alta Lombardia. Soleggiato al sud.

Lunedì 30 ottobre: nuovo peggioramento in vista al nord, altra perturbazione atlantica ricca di piogge. Aumento termico al sud e scirocco sostenuto.

Martedì 31 ottobre: perturbazione al nordest e centro Italia, fenomeni sparsi al nordovest. Temperature in aumento al sud.

Mercoledì 1 novembre: Ognissanti residui piovaschi sul lato tirrenico e al sud. Temperature in lieve calo.

Giovedì 2 novembre: nuovo peggioramento in arrivo dalla sera al nordovest. Forte perturbazione in avvicinamento dall'Atlantico. Altrove stabile e temperature in aumento (per poco).

Venerdì 3 novembre: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, depressione nel Mediterraneo alimentata da fredde correnti nord-atlantiche. Temperature in calo ovunque.

