Meteo: autunno a tutta forza, il maltempo sarÃ  intenso

Il primo vero ruggito autunnale è ormai imminente e arriva dopo una prima parte di stagione davvero da dimenticare, perlopiù caratterizzata da un opprimente anticiclone africano con temperature sempre superiori alle medie del periodo. Ora la stagione sta entrando nel vivo e ce lo dimostrerà con una perturbazione certamente "sopra le righe" e anch'essa rappresentazione di un'estremizzazione del clima.

Tra giovedì, venerdì e sabato l'Italia dovrà fare i conti con un ciclone che tenderà a svilupparsi sulla Francia meridionale, il quale innescherà impetuosi venti meridionali su tutta Italia ed anche piogge e nubifragi. Come visto in questo articolo tra i pericoli principali di questa ondata di maltempo ci sarà proprio il vento: le raffiche potranno superare gli 80 km/h soprattutto nella giornata di venerdì su gran parte del centro e del sud.

I forti venti meridionali trasporteranno vaste quantità di aria umida e più calda verso centro e nord Italia, favorendo la formazione di piogge e nubifragi. Inoltre il fenomeno dello stau solleciterà l'intensificazione delle precipitazioni a ridosso dei monti su tutto l'arco alpino, la Liguria e l'Appennino centro-settentrionale. Dalle ultime stime si prevedono, nelle aree appena citate, tra i 150 e i 200 mm di pioggia totali durante l'intero arco del peggioramento.

Ad inizio prossima settimana le correnti atlantiche continueranno ad essere protagoniste, pertanto ci aspettiamo il transito di altri impulsi instabili con piogge e rovesci, specie sulle regioni del nord e del lato tirrenico.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 18 ottobre: stabile al sud, nubi in aumento altrove con qualche pioggia su Liguria, Toscana, arco alpino. Clima fresco.

Giovedì 19 ottobre: tempo in netto peggioramento al nord con piogge diffuse. Venti di scirocco in rinforzo su tutto il Meridione. Temperature in aumento.

Venerdì 20 ottobre: tempo pessimo su tutto il nord e medio-alto Tirreno, rischio nubifragi a ridosso dei monti. Venti di burrasca su tutto il centro-sud. Temperature in aumento ovunque.

Sabato 21 ottobre: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, piogge e locali nubifragi al nord e medio-alto Tirreno. Libeccio intenso su gran parte d'Italia.

Domenica 22 ottobre: tempo perturbato su tante regioni, specie tirreniche, del nordest e del sud. Temperature in calo ovunque.

Lunedì 23 ottobre: piogge sparse al centro e al sud, momentanea pausa al nord. Temperature in calo ovunque.

Martedì 24 ottobre: altro impulso fresco da ovest con piogge e acquazzoni, soprattutto al nord e sul lato tirrenico.

