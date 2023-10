Meteo: autunno a grandi falcate, prossima settimana piena di piogge

La settimana in arrivo segnerà un significativo cambiamento delle condizioni meteorologiche su tutta la penisola, soprattutto nelle regioni del centro e del nord, dove avremo l'arrivo delle prime vere perturbazioni atlantiche della stagione. Questo avviene dopo un inizio di ottobre che ha deluso le aspettative e si è caratterizzato per il suo chiaro tono estivo.

I primi segnali d'autunno si faranno già sentire oggi, ma riguarderanno principalmente le regioni del Triveneto e del Centro Italia, dove ci aspettiamo alcune piogge sparse e isolati acquazzoni. All'inizio della settimana, le precipitazioni diventeranno più frequenti, specialmente nel Medio Basso Tirreno e al sud. Tuttavia, anche in questo caso, i fenomeni saranno abbastanza disorganizzati, poiché non saranno causati da perturbazioni molto ampie e profonde. Per quanto riguarda il resto d'Italia, in particolare il Centro-Nord, non ci aspettiamo particolari ondate di maltempo fino almeno al 18 ottobre. Vedremo solo alcune piogge sparse e un aumento della nuvolosità, che comunque creerà un'atmosfera piuttosto autunnale e grigia.

Ma l'autunno sta arrivando a grandi passi e lo dimostrerà a partire dal 19 ottobre, quando una vasta perturbazione atlantica, come non se ne vedeva da tempo, farà il suo ingresso nel Mediterraneo. Questa porterà precipitazioni diffuse e abbondanti su molte delle nostre regioni, principalmente al centro e al nord. Negli ultimi tre giorni della settimana, dovremo affrontare precipitazioni localmente intense e persistenti, soprattutto sull'arco alpino, in Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, e localmente anche nel Lazio e nel nord Italia. In questo periodo, le temperature diminuiranno nel settentrione, mentre saliranno rapidamente in tutto il sud a causa dell'arrivo di un fronte caldo che porterà correnti più calde dall'Africa settentrionale verso il meridione, come spiegato in questo articolo.

Analizziamo nel dettaglio cosa ci attende giorno per giorno:

Lunedì 16 ottobre: tante nubi al centro e al nord, piogge sparse sul medio-basso adriatico al mattino e poi sul lato tirrenico centro-settentrionale dal tardo pomeriggio. Temperature in calo al nord, stazionarie altrove.

Martedì 17 ottobre: nubi, piogge sparse e acquazzoni isolati tra medio-basso Tirreno e sud Italia. Più variabile altrove. Temperature stazionarie.

Mercoledì 18 ottobre: altra perturbazione verso centro e nord Italia, con piogge diffuse. Ulteriore calo termico al nord.

Giovedì 19 ottobre: maltempo diffuso specie al centro e al nord con locali forti temporali. Neve in montagna. Temperature in crollo al nord, in aumento al sud.

Venerdì 20 ottobre: affondo atlantico verso l'Africa settentrionale. Risalita di aria umida e ricca di pioggia verso centro e nord Italia. Impennata termica su tutto il sud per l'arrivo dei venti di scirocco.

Sabato 21 ottobre: maltempo diffuso su gran parte d'Italia, piogge e locali nubifragi al nord e medio-alto Tirreno.

Domenica 22 ottobre: tempo perturbato su tante regioni, specie tirreniche, del nordest e del sud. Temperature in calo ovunque.

