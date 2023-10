Meteo: altre piogge in arrivo, poi solo una piccola tregua!

Il maltempo non cederà assolutamente la presa e difatti già in queste ore stiamo assistendo a un nuovo ritorno delle piogge su diverse località del nord a causa di una nuova perturbazione atlantica. Tuttavia, si tratta di un fronte perturbato molto rapido che, già entro domani, abbandonerà la penisola. Nei prossimi due giorni, corrispondenti al fine settimana, ci aspettiamo condizioni tutto sommato variabili, con poche note instabili.

All'inizio della prossima settimana un altro fronte perturbato proveniente dall'Atlantico, un po' più incisivo, porterà piogge diffuse tra il 30 e il 31 ottobre su buona parte del Nord e delle regioni centrali. Anche in questo caso, tuttavia, si tratterà di una perturbazione molto rapida che evolverà rapidamente verso i Balcani e l'est. La particolarità di entrambe queste perturbazioni è il richiamo di aria calda molto pronunciato su tutto il sud del Medio Basso Adriatico, dove le temperature raggiungeranno livelli decisamente elevati per il periodo.

Dopo l'ondata di maltempo di fine ottobre, avremo una breve tregua che comporterà al massimo qualche breve piovasco nella giornata di Ognissanti, soprattutto sul lato tirrenico, ma niente di eccezionale. Tuttavia, le carte in tavola cambieranno improvvisamente dopo questa breve pausa, già tra il 2 e il 3 novembre, quando diventa sempre più probabile l'arrivo di una vasta e intensa depressione atlantica che potrebbe coinvolgere buona parte d'Italia, incluso quei settori che nelle ultime ondate di maltempo sono stati risparmiati dalle precipitazioni, come il lato Adriatico e alcune parti del sud.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 27 ottobre: maltempo diffuso specie al nord e regioni tirreniche con isolati nubifragi a ridosso dei monti. Temperature in calo.

Sabato 28 ottobre: piogge più presenti sul lato tirrenico, variabile altrove con sprazzi di Sole. Clima gradevole di giorno.

Domenica 29 ottobre: nubi e piogge sui versanti tirrenici, più soleggiato altrove. Possibile graduale miglioramento ovunque in giornata.

Lunedì 30 ottobre: nuovo peggioramento in vista al nord, altra perturbazione atlantica ricca di piogge. Aumento termico al sud.

Martedì 31 ottobre: perturbazione al nordest e centro Italia, fenomeni sparsi al nordovest. Temperature in aumento al sud.

Mercoledì 1 novembre: Ognissanti residui piovaschi sul lato tirrenico e al sud. Temperature in lieve calo.

Giovedì 2 novembre: nuovo peggioramento in arrivo dalla sera al nordovest. Forte perturbazione in avvicinamento dall'Atlantico. Altrove stabile e temperature in aumento (per poco).

