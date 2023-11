Meteo: almeno due perturbazioni, poi sarà davvero alta pressione?

Il treno delle perturbazioni atlantiche non accenna a fermarsi ed ora abbiamo davanti a noi almeno altre due ondate di maltempo, senza spingersi ad oltre 7 giorni! La prossima sulla tabella di marcia arriverà a breve e coinvolgerà principalmente centro e sud tra martedì e mercoledì. Qualche rovescio bagnerà anche il nordest, ma sarà un peggioramento molto veloce e irrilevante.

La seconda perturbazione di settimana è prevista da giovedì sera sul nord e da venerdì sul resto d'Italia: questo fronte perturbato sarà più esteso e forte del precedente, pertanto avremo precipitazioni più diffuse su gran parte del nord e del lato tirrenico.

Inoltre, come già visto in questo articolo, durante il week-end affluirà aria decisamente più fredda proveniente da nord che farà scendere ovunque le temperature. Il freddo si farà sentire soprattutto di notte e all'alba da nord a sud, facendoci dimenticare le tiepide giornate vissute nelle ultime settimane.

Passato questo periodo instabile, potrebbe profilarsi un ritorno dell'anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale. In tal caso, ad inizio prossima settimana, il tempo potrebbe farsi decisamente più stabile ed anche la colonnina di mercurio potrebbe puntare con decisione verso l'alto.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 7 novembre: addensamenti sul lato tirrenico, specie tra Lazio e Campania, con piogge e rovesci. Veloci piogge in Sardegna, Liguria orientale, Toscana, Lombardia, Nordest, Umbria.

Mercoledì 8 novembre: maltempo in transito al sud con piogge e rovesci. Migliora altrove. Temperature in calo ovunque.

Giovedì 9 novembre: pausa stabile su gran parte d'Italia specie tra mattina e pomeriggio. Dalla sera tornano le piogge al nordovest. Temperature in aumento al sud.

Venerdì 10 novembre: possibile ondata di maltempo al nord e centro Italia, scirocco in rinforzo al sud. Temperature in aumento.

Sabato 11 novembre: maltempo su centro e sud Italia, temperature in calo ovunque.

Domenica 12 novembre: maltempo in attenuazione ma clima piuttosto freddo per l'arrivo di aria fredda dai Balcani. Temperature in deciso calo.

Lunedì 13 novembre: generalmente stabile, torna l'alta pressione. Temperature in aumento.

