METEO A 7 GIORNI: weekend ancora incerto al nord, poi si viaggia verso un rinforzo dell'alta pressione

Ancora per alcuni giorni lo stivale italiano verrà interessato da un flusso di correnti occidentali che garantiranno una certa variabilità. Senza dubbio sulle regioni settentrionali si farà sentire più che in altri settori d'Italia l'influenza instabile portata dal passaggio di continui fronti nuvolosi, con precipitazioni che risultano ancora frequenti lungo la fascia alpina e prealpina. Su questi settori il tempo resterà instabile almeno fino al prossimo fine settimana. Nella giornata di domani in passaggio di un fronte porterà temporali sulle Alpi Centrali e occidentali nonché sulle pianure a nord del fiume Po. Nella notte tra mercoledì e giovedì qualche temporale guadagnano spazio anche verso Liguria, Toscana e Umbria. Nel weekend i modelli ipotizzano il passaggio di un nuovo corpo nuvoloso, con l'ultima sfuriata temporalesca sempre per il nord, prima di un probabile rinforzo dell'alta pressione. Analisi in quota del modello europeo riferita a sabato 7 agosto:



Il quadro generale delle temperature risulterà complessivamente nella media del periodo al centro e al nord. Avremo invece valori più elevati della media al sud. Anche su questo settore complessivamente il quadro termico generale perderà qualche grado rispetto alle scorse giornate. La ventilazione risulterà da moderata a tesa dai quadranti occidentali almeno fino al weekend. Stima delle temperature previste alla quota di circa 1500 metri sull'Italia domenica 8 agosto:

RINFORZO DELL'ALTA PRESSIONE A PARTIRE DA LUNEDÌ