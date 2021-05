METEO A 7 GIORNI: verso una fase di tempo piÃ¹ stabile ma non per tutti

Nei prossimi giorni l'alta pressione proverà almeno in parte a ripristinare condizioni atmosferiche più stabili sul Mediterraneo ma il suo tentativo non riuscirà del tutto. L'attività ciclonica ancora prevista interessare i paesi dell'Europa centro-orientale, porterà conseguenze anche sul tempo previsto in ambito italiano, con dei nuovi episodi di instabilità in vista soprattutto nel fine settimana sulle regioni di nord-est e i versanti adriatici. Sull'Europa si verificherà uno stravolgimento nella posizione delle figure di alta e di bassa pressione, il rinforzo dell'anticlone delle Azzorre proiettato verso il Mare del Nord e la Penisola Scandinava favorirà lo scivolamento di un vortice ciclonico che dai paesi dell'Europa orientale si porterà verso i Balcani. Questo vortice ciclonico potrebbe influenzare il tempo del nostro Paese a partire da domenica 30 maggio.

Scendendo più nel dettaglio, almeno fino a giovedì 27 maggio una circolazione di venti più freschi nord-occidentali potrà determinare ancora degli annuvolamenti sui rilievi di Alpi e Appennino durante le ore pomeridiane ma con basso rischio di pioggia.

Venerdi 28 e sabato 29 maggio una maggiore ingerenza dell'alta pressione sul Mediterraneo porterà un paio di giorni con tempo più stabile, le temperature saranno in rialzo generale su tutto lo stivale. Analisi in quota del modello americano riferita a sabato 29: