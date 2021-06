METEO A 7 GIORNI: una svolta di tempo ESTIVO dal weekend

Una circolazione di venti nord-orientali moderatamente instabili, ci accompagnerà fin verso venerdì 11 giugno, rinnovando le condizioni ideali allo sviluppo di temporali soprattutto nelle zone interne e montuose durante le ore pomeridiane. Tra giovedì e venerdì i temporali più organizzati potranno interessare soprattutto le regioni del centro e del sud, mentre al nord sperimenteremo già una certa che attenuazione dei fenomeni, con temporali che si faranno più circoscritti e meno probabili. Analisi in quota del modello americano riferita al prossimo venerdì 11 giugno:



Il campo anticiclonico che in questi giorni colloca il proprio perno a cavallo tra il Regno Unito e la penisola scandinava, potrebbe cominciare ad adagiarsi sull'Europa e sul Mediterraneo centrale a partire dal prossimo fine settimana (sabato 12, domenica 13). Il graduale spostamento dei massimi anticiclonici sull'Europa centrale verrebbe favorito da un nuovo rinforzo delle correnti oceaniche alle alte latitudini dell'Oceano Atlantico. Al tempo stesso il campo di alta pressione verrebbe continuamente alimentato da nuovi apporti di aria subtropicale che ne rinforzerebero la struttura.



Ecco il nuovo anticiclone previsto in rinforzo dal modello americano per sabato 12 giugno:



Si tratta di una situazione che potrebbe favorire un nuovo attacco dell'estate anche sul nostro Paese, con tempo stabile e temperature in sensibile rialzo già dal weekend sulle regioni settentrionali, sarebbe questo il primo settore d'Italia a risentire dell'influenza portata dal rinforzo anticiclonico.

Tra lunedì 14 e martedì 15 l'alta pressione potrebbe spingersi ad interessare l'intero territorio nazionale con temperature ovunque in sensibile rialzo e l'arrivo dei primi valori di caldo intenso e fastidioso, distribuito sull'intero territorio nazionale.



Una primissima stima delle temperature massime previste dal modello americano per lunedì 14 giugno:



Sintesi previsionale da mercoledì 9 a mercoledì 16 giugno:

Mercoledì 9 rimane ancora il rischio di temporali nelle località interne e montuose, specie al centro e al sud. Più soleggiato sulle coste e sulle pianure. Temperature stazionarie.

Giovedì 10 con tempo in generale soleggiato ma avremo ancora rischio di rovesci e temporali sull'Appennino centrale e meridionale, qualche spunto temporalesco anche sulle Alpi. Temperature stabili.

Venerdì 11 soleggiato con qualche temporale sull'Appennino del centro e del sud. Più sole anche lungo i rilievi delle Alpi. Temperature in lieve ripresa.

Sabato 12 soleggiato al nord e su buona parte del centro. Possibili temporali pomeridiani sull'Appennino centrale e meridionale. Ripresa termica al nord.

Domenica 13 soleggiato e caldo al nord. Ultime note d'instabilità sui rilievi al centro e al sud.

Lunedì 14 soleggiato con temperature calde estive. Spunti temporaleschi pomeridiani sui rilievi.

Martedì 15 e mercoledì 16 soleggiato con caldo anche intenso e fastidioso.