METEO A 7 GIORNI: ultimi giorni di variabilitÃ , poi la riscossa dell'estate, ecco dove e quando

Con l'arrivo di giugno il tempo sul nostro Paese acquisisce gradualmente caratteristiche più simili a quelle tipiche dell'estate. In particolare dai nuovi aggiornamenti spicca all'occhio un graduale rinforzo delle fasce anticicloniche subtropicali che determineranno con la loro azione, un graduale rialzo delle temperature, con l'arrivo dei primi valori estivi di caldo che sono in previsione dalla seconda metà della settimana. C'è da dire che al momento le soluzioni previsionali calcolate dai modelli rimangono molto distanti dagli scenari di caldo intenso e fastidioso degli anni trascorsi. Quella che si preannuncia è quindi una fase di tempo estivo ma senza eccessi.

Tra martedì e mercoledì dovremo ancora fare i conti con la presenza di una circolazione d'aria un po' più instabile dai quadranti nord-orientali che porterà annuvolamenti soprattutto lungo la dorsale alpina e appenninica. A farne le spese saranno soprattutto le regioni italiane centrali e settentrionali, con nuvolosità presente al pomeriggio lungo le creste montuose, dove saranno possibili anche dei locali e sporadici temporali. Dal canto loro le regioni del sud dovranno fare i conti con l'avanzata di un corpo nuvoloso dal Mediterraneo occidentale. Soprattutto nella giornata di mercoledì 2 giugno, saranno possibili delle precipitazioni segnatamente sulle isole maggiori. Probabilità di pioggia superiore a 5mm calcolata dal modello americano per mercoledì 2:

La fase di caldo estivo vera e propria si concretizzerà dalla seconda metà della settimana e avrà un picco nel weekend, con valori di caldo moderato che avranno conquistato tutto lo stivale. Si tratta di un salto termico che questa volta si farà sentire anche al nord, anche qui le temperature massime potranno superare i 30 gradi. Stima delle temperature massime previste sabato 5 sull'Italia:

Infine per le regioni del nord all'inizio della prossima settimana potrebbe aprirsi una nuova fase di tempo più instabile, portata da una nuova ingerenza delle correnti più fresche in arrivo dall'oceano Atlantico.



Sintesi previsionale da martedì primo giugno a martedì 8:



Martedì 1 giugno qualche rovescio o breve temporale pomeridiano sui rilievi alpini, soleggiato altrove. Nubi in arrivo in serata sulle isole maggiori. Temperature gradevoli.



Mercoledì 2 nuvoloso al centro e al sud con qualche pioggia in mattinata sulle isole maggiori. Soleggiato al nord con qualche piovasco al pomeriggio sui rilievi. Migliora ovunque dalla sera. Temperature gradevoli.



Giovedì 3 soleggiato con temperature in ripresa. Qualche piovasco al pomeriggio sulle Alpi.



Venerdì 4 di tempo soleggiato e moderatamente caldo. Qualche piovasco o breve temporale possibile sulle Alpi.



Sabato 5 e domenica 6 giugno di tempo soleggiato. Rialzo termico non valori moderati di caldo.



Lunedì 7 e martedì 8 giugno torna qualche temporale al nord, soleggiato al centro al sud.