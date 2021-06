METEO A 7 GIORNI: tra giornate ROVENTI e qualche TEMPORALE...

Il tempo della nuova settimana viene influenzato da due distinte circolazioni, la prima più fresca ed instabile che monopolizza il tempo dell'Europa occidentale, dove da giorni si susseguono forti temporali e le temperature risultano fresche, la seconda calda e anticiclonica mette in gioco masse d'aria subtropicali africane che coinvolgono le regioni del centro e del sud. Nei prossimi giorni le condizioni atmosferiche vedranno ancora l'anticiclone africano come principale attore protagonista del palcoscenico atmosferico italiano, le temperature risulteranno particolarmente elevate al sud, con picchi anche superiori ai 40 gradi. Su questo settore d'Italia la grande calura africana darà del filo da torcere ancora per diversi giorni a venire, alcune regioni usciranno dalla morsa del grande caldo con difficoltà e non è escluso che ci si possa quantomeno avvicinare ad alcuni record del passato. Stima delle temperature massime previste domani, martedì 22 sull'Italia:

Nel frattempo non è da sottovalutare la situazione di instabilità che seppur a fasi alterne, andrà consumandosi sulle regioni del nord, dove nel corso della settimana si verificheranno alcuni forti temporali. Su questi settori le giornate di tempo più instabile potrebbero essere mercoledì 23 e giovedì 24, con fenomeni che si spingeranno a conquistare anche le zone di pianura. Oltre ai temporali alcuni modelli ipotizzano inoltre un lento ribasso delle temperature. Anche se ancora rimane relativamente complicato dai modelli comprendere l'ampiezza di questa riduzione, è abbastanza sicuro che segnatamente per il nord i valori diventeranno un po' più gradevoli della seconda metà della settimana. Analisi delle temperature previste dal modello americano alla quota di 850hpa (circa 1500 metri) per giovedì 24 giugno:

Per quanto riguarda il caldo intenso al sud, i valori più elevati sono previsti sulle isole maggiori, la Puglia e la Basilicata a cavallo tra martedì 22 e venerdì 25 giugno. Su questi settori nelle zone pianeggianti interne i valori potranno spingersi oltre la soglia dei 40 gradi.

Sintesi previsionale da martedì 22 a martedì 29:

Martedi 22 con nubi e qualche pioggia sull'arco alpino. Nubi di passaggio sul resto del nord e su parte del centro ma in un contesto asciutto. Sereno al sud. Temperature elevate.

Mercoledì 23 con qualche temporale al nord, nubi in transito sul centro, soleggiato al sud. Temperature assai elevate al centro e al sud.

Giovedì 24 rischio di qualche temporale al nord, soleggiato altrove con temperature estive. Picchi assai elevati al centro e al sud.

Venerdì 25 ancora gli ultimi temporali al nord, soleggiato altrove con temperature elevate.

Sabato 26 e domenica 27 qualche pioggia o breve temporale possibile lungo le Alpi. Soleggiato altrove con temperature estive. Valori più contenuti solo al nord.

Lunedì 28 e martedì 29 anticiclonico e caldo.