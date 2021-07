METEO A 7 GIORNI: torna in auge l'anticiclone africano ma poi...

La nuova settimana esordisce con il rinforzo di un campo di alta pressione. Le condizioni atmosferiche sul nostro Paese appaiono in miglioramento e le temperature nei prossimi giorni subiranno un ulteriore rialzo. La situazione di maltempo che ha interessato il sud Italia si è definitivamente risolta, anche qui le nubi hanno lasciato spazio al sole. Entro domani, mercoledì 21 luglio, l'alta pressione avrà ormai ricoperto l'intero territorio nazionale.

I modelli identificano ormai chiaramente lo sviluppo di un nuovo centro di bassa pressione sull'Europa occidentale della seconda metà della settimana. Come conseguenza, appare ormai confermato lo sviluppo di un'onda anticiclonica africana che si accompagnerà nuovamente a temperature elevate.



Nella seconda metà della settimana i valori termici potranno di nuovo toccare la soglia dei +35/+37°C su isole maggiori, Puglia, Basilicata, Calabria. Picchi fino a +32/35°C saranno possibili anche al centro e al nord. Picco di caldo nel weekend, dove potrebbero tornare a farsi vedere alcuni picchi di +40°C. Una primissima stima delle temperature MASSIME previste dal modello americano per sabato 24 luglio: