METEO A 7 GIORNI: toccata e fuga dell'alta pressione, poi una nuova deriva di tempo instabile

La circolazione oceanica che ci sta interessando ancora adesso, sarà ben presto destinata ad abbandonare la scena d'Europa. La corrente a getto nel fine settimana rallenterà considerevolmente la sua forza, favorendo le condizioni ideali allo sviluppo di una saccatura che sarà accompagnata da tempo instabile sui paesi occidentali europei. In un primo momento lo sviluppo di questa circolazione favorirà il rinforzo di un'onda anticiclonica subtropicale sul Mediterraneo centro-orientale. Nel fine settimana questo anticiclone coinvolgerà anche il nostro Paese e sarà accompagnato da un sensibile rialzo delle temperature specie al centro e al sud, con valori che raggiungeranno un picco tra domenica e lunedì, con massime fino a +25/+28°C su Isole Maggiori, Calabria, Puglia e Basilicata. Sulle regioni del nord sabato ci sarà un leggero rientro di aria più fredda, con un effimero ribasso delle temperature sull'angolo nord-occidentale. Domenica 9 maggio è prevista una ripresa termica anche su questo settore. Stima delle temperature MASSIME previste lunedì 10 maggio sull'Italia:

Con l'arrivo della nuova settimana la saccatura presente sull'ovest Europa spingerà la sua influenza verso il Mediterraneo centrale, favorendo un cambiamento del tempo anche sullo stivale italiano. Le precipitazioni più abbondanti si manifesteranno soprattutto nella giornata di martedì 11 maggio e saranno accompagnate da una diminuzione sensibile della temperatura, con un rientro dei valori termici nelle medie del periodo se non addirittura inferiori alla media al nord. Il proseguio della prossima settimana resterà ancora incerto, con probabilità di nuove precipitazioni per il centro, il nord e la Sardegna, a causa della persistenza di un regime depressionario sull'ovest Europa. Analisi in quota del modello europeo riferita a giovedì 13 maggio:

Sintesi previsionale da sabato 8 a sabato 15 maggio:



Sabato 8 con qualche nube al nord, soleggiato altrove con temperature in rialzo. Ci sarà invece un'effimera diminuzione sull'angolo nord-occidentale per un rientro d'aria leggermente più fresca da est.



Domenica 9 soleggiato con temperature calde. Punte fino a +25/+27°C nelle aree pianeggianti interne. In serata aumentano le nubi sull'angolo nord-occidentale.



Lunedì 10 aumentano le nubi al nord-ovest, sulla Sardegna e sull'alto versante tirrenico. Per le regioni di nord-est, il centro e il sud Italia sarà la giornata più calda, con massime fino a +27/+28°C.



Martedì 11 giornata di tempo perturbato al centro e al sud, piogge anche copiose lungo la fascia alpina e prealpina e i versanti tirrenici. Niubi in aumento sulle altre regioni. Flessione termica.



Mercoledì 12 incerto al nord e al centro con piovaschi sparsi. Qualche pioggia si spinge anche su basso versante tirrenico e la Sicilia. Temperature fresche.



Giovedì 13 a rischio pioggia per il nord Italia. Nuvoloso lungo i versanti tirrenici, più schiarite sull'adriatico e al sud. Temperature stazionarie.



Venerdì 14 e sabato 15 possibile un nuovo rialzo delle temperature al centro e al sud, ancora nubi di passaggio al nord, con rischio di qualche pioggia.