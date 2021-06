METEO A 7 GIORNI: tempo più instabile al nord, poi caldo in attenuazione al sud

Una nuova circolazione di bassa pressione tiene sotto scacco il tempo atmosferico sull'Europa occidentale, dove negli ultimi due giorni si sono manifestati dei nuovi, intensi temporali. Questo nuovo vortice di bassa pressione che attualmente colloca il proprio perno sul nord-ovest della Francia porta un cambiamento del tempo principalmente sulle regioni del nord, dove è atteso lo sviluppo di alcuni temporali soprattutto domani, mercoledì 30 giugno. Lo sviluppo di una ciclogenesi sull'ovest Europa si accompagna ad un richiamo abbondante di aria calda subtropicale che torna a colpire le regioni del centro e del sud, con temperature che ancora per alcuni giorni si manterranno molto elevate. Su queste regioni almeno fino a giovedì primo luglio la colonnina di mercurio salirà nuovamente oltre la soglia dei 40 gradi. Tali valori saranno ancora possibili soprattutto su Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata.

Per quanto riguarda le regioni del nord, il momento di maggiore instabilità è atteso tra il pomeriggio e la serata di domani, con alcuni temporali sul Triveneto. Non sono esclusi locali fenomeni di forte intensità. Analisi in quota del modello LAMMA Toscana riferita a domani pomeriggio:







Il passaggio di questa perturbazione si esaurirà entro giovedì primo luglio, con un miglioramento del tempo previsto su tutto il Paese e un calo termico che raggiungerà anche il sud. Nella seconda metà della settimana la circolazione dei venti in quota sull'Europa tenderà a diventare più marcatamente occidentale, con meno ondulazioni e un trasporto più efficce di masse d'aria oceaniche. Si tratta di una circolazione che favorirà il mantenimento di una certa variabilità al nord e nel contempo temperature un po' meno elevate al sud. Il mese di luglio sembra quindi esordire su toni un po' più tranquilli rispetto a giugno, soprattutto sul profilo del caldo.