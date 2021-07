METEO A 7 GIORNI: tempo instabile al sud, piÃ¹ soleggiato al nord

Una blanda circolazione di bassa pressione interessa ancora lo stivale italiano, portandosi gradualmente verso le regioni meridionali. Nei prossimi giorni saranno proprio i settori italiani del centro e del sud a sperimentare le conseguenze di questa circolazione, con un'accentuazione dell'instabilità soprattutto sui rilievi durante le ore più calde del giorno. Crescerà la probabilità di temporali sull'Appennino centrale e meridionale, tra domenica e lunedì i maggiori fenomeni di instabilità andranno a concentrarsi proprio al sud. Con l'inizio della prossima settimana Il tempo sulle regioni centrali e settentrionali andrà migliorando sensibilmente, grazie all'influenza portata dall'alta pressione delle Azzorre in graduale espansione dall'Europa occidentale verso quella centrale. L'analisi in quota del modello americano calcolata per domenica 18, mostra il vortice ciclonico ormai collocato sulle regioni meridionali, con l'alta pressione delle Azzorre che avrà un massimo al suolo sul Regno Unito:

L'arrivo della prossima settimana porterà con tutta probabilità un graduale esaurimento dell'azione perturbata sulle regioni del sud, mentre il tempo al nord sarà già migliorato. L'alta pressione potrebbe arrivare a conquistare l'intero territorio nazionale entro la metà della prossima settimana, mercoledì 21 luglio. Entro tale data verranno ripristinate condizioni di tempo estivo con temperature calde ma senza eccessi. Spunti temporaleschi saranno possibili soltanto su alcune circoscritte aree montuose dell'Appennino e delle Alpi. Analisi in quota del modello europeo riferita a giovedì 22 luglio:

Sintesi previsionale da sabato 17 a sabato 24 luglio:



Sabato 17 con rischio di temporali nelle zone interne. Fenomeni più frequenti al centro e in prospettiva anche al sud. Migliora al nord. Temperature in lieve rialzo al nord, in calo al sud.



Domenica 18 di tempo instabile al meridione, con precipitazioni sovente a sfondo temporalesco. Migliora al centro e soprattutto al nord. Fresco al sud, più caldo al centro e al nord.



Lunedì 19 insiste l'instabilità a sfondo temporalesco al sud. Ampie schiarite al centro e al nord, con temperature in rialzo.



Martedì 20 ripristino di condizioni assolate estive. Qualche temporale solo sulle Alpi. Caldo moderato.



Mercoledì 21 soleggiato con caldo nuovamente più intenso, specie sulla Sardegna.



Giovedì 22 soleggiato e caldo. Valori elevati specie al sud.



Venerdì 23 soleggiato e di nuovo piuttosto caldo.



Sabato 24 soleggiato e molto caldo al sud, arriva qualche temporale al nord.